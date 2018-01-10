متفرقات: فرناندو يستعد لسباق 24 ساعة

ثنائي التزلج الفني الكوري الشمالي ريوم متاي أوك وكيم جو سيك يقتربان من المشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي.

العرب

فرناندو لا يزال يحتاج إلى تحسين إيقاعه

◄ أعرب السائق الإسباني فرناندو ألونسو عن رضاه عن أول تدريباته استعدادا لسباق 24 ساعة لمدينة دايتون الأميركية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يزال يحتاج إلى تحسين إيقاعه.

وقال السائق الإسباني “لقد كانت تجربة إيجابية ولكننا نحتاج إلى زيادة الإيقاع، تجربة مضمار دايتون للمرة الأولى كان أمرا رائعا”.

وأضاف ألونسو الذي يخوض للمرة الأولى سباق 24 ساعة الذي يقام في الفترة ما بين 26 و28 يناير الجاري، قائلا “الآن أشعر أنني أصبحت جاهزا للسباق بشكل أفضل، العمل مع لوندو وفيل والفريق كان رائعا”.

◄ تجددت فرصة ثنائي التزلج الفني الكوري الشمالي ريوم متاي أوك وكيم جو سيك للمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي بعد إعلان بلادهما عن استعدادها لإرسال وفد رياضي إلى كوريا الجنوبية.

ويعد ريوم وكيم هما الثنائي الكوري الشمالي الوحيد الذي تأهل لأولمبياد بيونغ تشانغ عبر التصفيات، وجاءت المحادثات بين الكوريتين اليوم الثلاثاء لتفتح الباب أمام مشاركتهما في الدورة الشتوية.

ورغم أن كوريا الشمالية لم تلتحق بالموعد النهائي لتسجيل مشاركة ريوم وكيم الفني فإن اللجنة الأولمبية الدولية تعاملت معها بشيء من المرونة.

◄ سجل ستيفن كاري 32 نقطة و9 تمريرات حاسمة ليقود جولدن ستيت واريورز إلى الفوز على ضيفه دنفر ناجتس 124-114 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي.

كذلك أحرز درايموند جرين 23 نقطة و10 تمريرات حاسمة لواريورز الذي رفع عدد انتصاراته بذلك في الموسم إلى 33 مقابل 8 هزائم، مواصلا تربعه في صدارة مجموعة المنطقة الغربية.

على الجانب الآخر، كان نيكولا يوكيتش أبرز عناصر دنفر ناجتس وسجل للفريق 22 نقطة، لكن ناجتس مني بالهزيمة التاسعة عشرة له في الموسم.