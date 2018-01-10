الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

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الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

البدري: لن نتنازل عن السوبر المصري

المدير الفني للأهلي المصري يؤكد أن رحيل مؤمن زكريا جاء بناء على طلبه في ظل رغبته في تأمين نفسه ماليا لضخامة عرض الأهلي السعودي.

العرب  [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(22)]

البدري سعيد بالفوز على الزمالك بثلاثية دون رد

القاهرة - قال حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، إنه لن يتنازل عن حصد لقب كأس السوبر المصري الجمعة، أمام المصري البورسعيدي على ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات.

وأشار البدري في تصريحات صحافية، إلى أنه سعيد بالفوز على الزمالك بثلاثية دون رد في لقاء القمة الاثنين بالدوري، ولكن المباراة أصبحت صفحة مطوية وانتهت.

وتابع “علينا أن نتعامل مع هدفنا القادم، وهو السوبر، خاصة أنه أمام فريق كبير بحجم المصري، ومدرب مميز بقيمة حسام حسن”.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن رحيل مؤمن زكريا، جاء بناء على طلبه في ظل رغبة اللاعب في تأمين نفسه ماليا لضخامة عرض الأهلي السعودي، وكون الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، والدوري السعودي سينتهي في مايو المقبل، وسيعود بعدها اللاعب إلى الفريق.

واختتم حسام البدري “فضلت عدم الوقوف في وجه مستقبل اللاعب ومصلحته المالية، خاصة أنه ضحى من قبل بعدة عروض احتراف من أجل الأهلي”.

27 لاعبا وجه لهم المدرب حسام البدري الدعوة لحضور لقاء السوبر في الإمارات

وأعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قائمة اللاعبين. وضمت القائمة 27 لاعبا، هم شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل لحراسة المرمى، وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وأحمد فتحي وباسم علي وصبري رحيل والتونسي علي معلول وحسين السيد للدفاع، وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وكريم نيدفيد وعبدالله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا وباكاماني ماتشامبي (باكا) وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد حمدي للوسط، والمغربي وليد أزارو وأحمد ياسر ريان والنيجيري جونيور أجايي ومروان محسن للهجوم.

وخرج من القائمة الثنائي المصاب محمد نجيب ورامي ربيعة، إلى جانب صالح جمعة لعدم التزامه، وعمرو بركات لإبلاغه بالإعارة، والحارس الصاعد رمضان مصطفى.

من جانبه قال مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، إن الفوز على الزمالك في مباراة القمة، كان أهم من إحرازه للهدف الأول. وأضاف اللاعب، في تصريحات إعلامية، أنه كان لديه إحساس، بأنه سيلعب أساسيا أمام الزمالك، مبديا سعادته بالانتصار الكبير.

وواصل “نسعى للفوز ببطولة السوبر، أمام المصري، الجمعة.. أريد الحصول على بطولة، قبل رحيلي إلى السعودية”. وتابع “الأهلي لا يقف على لاعب، ومركزي يتواجد فيه لاعبون بإمكانيات جيدة للغاية.. وأتمنى إحراز هدف في السوبر، ليكون أفضل وداع لجماهير الفريق”.

وعن ضربة جزاء الزمالك، قال مؤمن “قلت لمحمد الشناوي، إن باسم مرسي سيسدد الركلة في الجهة اليسرى.. حراس الأهلي مستواهم جيد للغاية”.

من جانب ثان أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن مؤمن زكريا لاعب تعذر سفره مع بعثة الفريق التي تغادر إلى الإمارات الثلاثاء؛ بسبب مشكلة في إجراءات استخراج تأشيرته.

وأوضح عبدالحفيظ في بيان إعلامي، أنه حال وصول تأشيرة اللاعب سيلتحق بالبعثة في الإمارات، وإذا تعذر الحصول على التأشيرة وصدرت في وقت لاحق، سيلتحق مؤمن بالبعثة.

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