خمسة شبان يطمحون إلى التألق في بطولة أستراليا

بايبي فيد يستعد للدفاع عن نقاطه في ملبورن والبقاء بين الخمسة الأوائل، وألكسندر زفيريف يستعد للقبض على اللعبة بعد إحرازه خمسة ألقاب العام الماضي.

العرب

هل من منافس

ملبورن (أستراليا) - في ظل الإصابات التي عكرت مشوار نجوم كرة المضرب العالميين، ستكون الأنظار شاخصة نحو خمسة لاعبين شبان يبحثون عن الاستفادة من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى والتي تنطلق الاثنين المقبل.

ويخوض البلغاري غريغور ديميتروف البالغ 26 عاما بطولة أستراليا مصنفا في المركز الثالث عالميا وراء الإسباني رافائيل نادل والسويسري روجيه فيدرر.

اللاعب المكنى بايبي فيد (فيدرر الصغير) في بداية مشواره نظرا إلى تشابه أدائه مع فيدرر، عانى بسبب هذه المقارنة وتراجع إلى المركز 40 عالميا في منتصف عام 2016، لكنه انتفض وحقق أفضل مواسمه في 2017، محرزا أربعة ألقاب، بينها لقب أول في بطولات الماسترز في سينسيناتي.

هذا اللاعب يستعد للدفاع عن نقاطه في ملبورن والبقاء بين الخمسة الأوائل. لم يتخط في مسيرته الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى، إذ بلغه في ويمبلدون 2014 وأستراليا العام الماضي.

ويعد الألماني العملاق ألكسندر زفيريف رمزا للجيل المقبل الذي يستعد للقبض على اللعبة. ويخوض ابن العشرين سنة البطولة وهو مصنف في المركز الرابع عالميا، وذلك بعد إحرازه خمسة ألقاب العام الماضي. وكان زفيريف، أحد أربعة لاعبين فقط هزموا روجيه فيدرر عندما أسقط السويسري العملاق في نهائي مونتريال.

لكن زفيريف لم يتخط بعد الدور الرابع في البطولات الكبرى، وقد بلغه مرة وحيدة في ويمبلدون 2017. ويتمتع ببنية جسدية قوية نظرا إلى طوله الفارع (1.98 متر)، ويرى المحللون أن نجاحه في البطولات الكبرى سيتحقق بعد اكتساب المزيد من الخبرة في المباريات من خمس مجموعات.

وأنهى اللاعب النمساوي دومينيك تييم البالغ من العمر 23 عاما سنة 2017 بلقب على الأرض الترابية في ريو دي جانيرو وفي المركز الخامس عالميا.

حقق فوزه الأول على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، في طريقه لبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا. اقتدى في طفولته بمواطنيه ستيفان كوبيك ويورغن ميلتسر.

لاعب أسترالي صاحب موهبة كبيرة لكن مزاجه يخونه دوما هو نيك كيريوس سيكون حاضرا في البطولة. أنهى موسمه الماضي مبكرا بسبب إصابة في وركه، لكنه استهل 2018 بمستوى جيد، فتوج في دورة بريزبين الأحد الماضي متغلبا في طريقه على ديميتروف.

ويبحث عن نجاح محلي في بلاده خلال بطولة ملبورن، حيث أهدر تقدمه بمجموعتين قبل الخسارة أمام الإيطالي أندرياس سيبي العام الماضي.

ويملك ابن الثانية والعشرين موهبة استثنائية للتغلب على الأفضل، لكن اللاعب المصنف 17 عالميا يقوض دوما إبداعه بهجومه على الحكام أو المشجعين، ويملك في رصيده فوزين على الإسباني نادال، يبقى مصدر خطر كبير إذا لم يخنه وركه وسلوكه.

وحصد الروسي أندريه روبليف البالغ 20 سنة لقبه الأول في دورة أوماغ ثم أصبح أصغر لاعب يبلغ ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي بعد الأميركي أندي روديك، متفوقا على غريغور ديميتروف والبلجيكي دافيد غوفان، قبل السقوط أمام الأول عالميا رافائيل نادال.

وهو مصنف راهنا في المركز 32 عاليا، ومشواره الناجح في نيويورك وضعه بين الجيل الصاعد المرشح للمنافسة على مراكز الصدارة في دورات المحترفين في المستقبل.