الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

الطاسة.. 'ضايعة'

ربما يمكن تلخيص العلاقة بين الذكر والأنثى في أنها تتصارع حول مفهومي مدرستين، الأولى حضارية وخبرتها البشرية تتجاوز الآلاف من السنين.

العرب محمد هجرس [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(24)]

“لا بأس أن يضحك الرجل قليلا مع زوجته؛ ولكن عليه أن يضربها بعد ذلك.. حتى لا تعتاد على الضحك والبهجة؛ فتقع في التخيّلات المحرّمة والعياذ بالله”.

هكذا أفتى مولانا العارف بالله؛ وهو شيخ يدعى أبوالإيمان يثير الجدل على صفحته بإحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وللإنصاف لا أعرف إن كانت صفحة حقيقية أم ساخرة، تستهدف هذا النوع من فتاوى العبث لـ”كل من هيَّ ودبَّ” والتي تجتاح حياتنا بشكل غير معقول.

ربما تكون جدلية العلاقة بين الرجل والمرأة في عالمنا “الثالث” تحتاج لبعض “البيروسترويكا”، ليس من نوع ما حاوله الرئيس الأسبق غورباتشوف، فأطاح بالإمبراطورية الروسية، ولكن من النوع الذي يرفع وصاية المشايخ ـ أو بالأحرى مدَّعيهم ـ عن قوام الأسرة التي تحتاج صياغة علاقة “مدنيَّة” بين طرفيها من أجل تعايش بات يئنُّ تحت وطأة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، فأصبح الانفصال أو “الطلاق” يبشرنا بأرقام مرعبة.. خاصة وأنه بات مفهوما جدا، أن ليس كل ذكر رجلا، ولا كل امرأة أنثى، وبالتالي “ضاعت الطاسة”، كما يقول إخواننا الخليجيون.

وربما يمكن تلخيص العلاقة بين الذكر والأنثى في أنها تتصارع حول مفهومي مدرستين، الأولى حضارية وخبرتها البشرية تتجاوز الآلاف من السنين، تبني العلاقة على فكرة التكامل، أما الأخرى حديثة وعمرها البشري لا يتعدى المئات من السنين، فمبنيَّة على فكرة الصراع بين الأضداد، صحيح أن للأولى بعض تشوهاتها، ولكن كان للثانية هوسها ووهمها المدمّر.

ليس بالضرورة أن يكون نموذج “سي السيد والست أمينة” كما جسَّدته روايات العبقري نجيب محفوظ هو المطلوب إثباته، بمثل ما ليس مسموحا أبدا بنموذج “الست الدَّكر” في البيت وسيلة لإدارة الدفَّة أو الصراع بالشكل الذي ربما يتعالى في بيوتنا انتقاما أو تطاولا.. وهنا يكون الوصول لنقطة “توافق” إنسانية من أجل عيش مشترك على الأقل، هو ما يجب العمل عليه، ليس بنوع فتوى مولانا “سيّء الذِّكر” كما ليس بنوع تصرفات العديد من نسائنا ورجالنا.

أختم بهذه الطرفة التي تلخّص الحالة “الزوجية” المعاصرة. لما أحسَّ الزوج بدنوّ أجله؛ أمسك بيد امرأته وهمس بصوت مرتعش “آسف حبيبتي.. لقد خنتكِ مع سكرتيرتي؛ وأقسم بالله كانت مرة واحدة ووحيدة..” نظرت إليه بأسى وذرفت دمعتين من عينين باهتتين وقالت “وأنا أيضا.. سامحني يا حبيبي؛ لقد وضعت لك السمَّ في كوب العصير؛ لأتزوَّج من صاحب الشركة التي تعمل بها”.

هكذا بالضبط، يكون الزواج مشروعا مثل “سلطانية” علي بابا والست مرجانة.. تاج الجزيرة.

محمد هجرس

:: مقالات أخرى لـ محمد هجرس

الطاسة.. 'ضايعة' , 2018/01/10

ثلاثي أضواء 'الإرهاب', 2018/01/03

إدارة عموم 'الزير', 2017/12/27

يوم عالمي لـ'السبُّوبة', 2017/12/20

عرق.. 'الخيابة', 2017/12/13

أرشيف الكاتب

محمد هجرس

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

اتساع نطاق الاحتجاجات في تونس مع تجدّد الاشتباكات

2018-01-10

جولة محادثات قريبة في جنيف بشأن الأزمة السورية

2018-01-10

فقدان عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

2018-01-10

روسيا: طائرات مسيرة من إدلب قصفت قاعدتي حميميم وطرطوس

2018-01-10

مسؤول يمني يحذر من مخاطر التساهل مع تهديدات الحوثيين للملاحة

2018-01-10

حكم قضائي يعرقل إنهاء ترامب برنامج داكا للمهاجرين

2018-01-10

إسرائيل توافق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية

2018-01-10

ترقّب في الأردن من رفع أسعار سلع أساسية

2018-01-10

يوسف الشاهد: 2018 آخر عام صعب على التونسيين

yesterday 06:23:34

ظريف يبحث في بروكسل سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

yesterday 06:36:04

:: اختيارات المحرر

جوينيث بالترو تؤكد خطوبتها للمنتج التلفزيوني براد فالتشوك

محو الذكريات المؤلمة للطلاب في الموصل لا محو الأمية

طاهيان أردنيان يكسران التقاليد الغذائية بمذاق جديد

قرية برتغالية تدفع أطفالها للتدخين

الطفل الموهوب يمتلك المقدرة على تلمس طريق النجاح بنفسه

المرونة مفتاح تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة

برامج الطهي تضيف فقرات لاستجداء العواطف في القنوات المصرية

ريال مدريد.. صرح يتهاوى

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا