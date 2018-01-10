النقل الجوي: تحديات متصاعدة في سماء تزدحم بالطائرات

يعتبر قطاع الطيران من أول القطاعات التي تقع في خط المواجهة مع قضية الأمن الدولي وأيضا في مواجهة مخاطر الاستعمال المتزايد للتكنولوجيات الذكية وأضحى اليوم من أكثر القطاعات عرضة للهجمات الإرهابية، لذلك فإن الأرقام الاستثنائية المسجلة سنة 2017 في مجال سلامة النقل الجوي على مستوى عدد حوادث الطيران المسجلة منذ عقود، لا تعني ضرورة نهاية الكوارث الجوية في صناعة تتأثر بأدنى خلل أو حادث.

العرب

الخطر في السماء كما في الأرض

لندن - مع إجمالي عشرة حوادث لطائرات نقل مدني يزيد عدد ركابها عن 14، خلّفت 44 قتيلا، فإن سنة 2017 “تعتبر السنة الأكثر أمانا تاريخيا سواء من ناحية عدد الحوادث أو الضحايا”، بحسب ما أعلنت شبكة سلامة الطيران، لكن هدف الانعدام التام للحوادث لا يزال يشكل تحديا في سماء تزدحم بالطائرات.

تغيرت طبيعة التهديدات كثيرا تأثرا بالتكنولوجيات الناشئة وطابع الحروب المتغير واتساع دائرة الركاب “الخطيرين” من الخاطفين المطالبين بفدية مالية أو لقضية سياسية إلى الإرهابيين المفخّخين، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، حيث باتت الأجهزة الإلكترونية بدءا من الهواتف وصولا إلى الحقائب الذكية، أمرا لا غنى عنه لدى المسافرين.

ويعلق ميشال غيرار مسؤول الأمن في شركة إيرباص على ما تحقق سنة 2017، “إنها سنة جيدة تؤكد الاتجاه لكن لا يمكن تخفيف الانتباه”.

وفي سنوات سابقة تم تسجيل نسبة مرتفعة ومقلقة من الحوادث كما هو شأن سنة 2014، حين لقي 990 شخصا مصرعهم في حوادث طيران في سلسلة سوداء من 21 حادثا وضمنها حادث شرق أوكرانيا في 17 يوليو الذي أوقع 298 قتيلا.

ويعود آخر حادث لطائرة نقل مدني إلى 28 نوفمبر 2016 وأوقع 71 قتيلا في حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط البوليفية قرب ميديين بكولومبيا.

وأرجعت هيئة الطيران المدني البوليفية سبب الحادث إلى نقص الوقود في الطائرة. وبات ينظر إلى مثل هذه الأسباب باستغراب عند الحديث عنها وهي تؤثر بشكل كبير على سمعة شركة الطيران.

ومنذ عدة عقود يرصد قطاع الطيران أدنى الثغرات لتأمين الرحلات الجوية، وبات نادرا، في السنوات الأخيرة، ربط حادث ما بخلل فني.

وفي المقابل، تقدمت أسباب أخرى على القائمة من ذلك التهديدات الإرهابية. وتشير دراسة لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إلى أن صناعة الطيران باتت أحد الأهداف الرئيسية للتنظيمات الإرهابية داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وفي سنة 2016 نفذت عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تفجيرين في مطار بروكسل في مارس 2016 ومطار أتاتورك بعد ذلك بثلاثة أشهر، فيما تعرضت إحدى الطائرات المتجهة من الصومال إلى جيبوتي لتفجير من قبل حركة “شباب المجاهدين” في فبراير من العام ذاته.

وكشفت الحوادث السابقة عن أن التنظيمات الإرهابية نجحت في تطوير أدواتها اللوجستية لاختراق وتنفيذ عملياتها داخل المطارات وخطوط النقل الجوي. وترى إياتا أن أجهزة المخابرات الحكومية هي الوحيدة التي تستطيع إحباط أي هجمات إرهابية محتملة عن طريق وقف الإرهابيين قبل وصولهم إلى المطار.

حصلت شركة طيران الإمارات على لقب أكثر شركات الطيران أمانا في 2017، وفقا لمركز أبحاث حوادث الطيران. وجاءت في المركز الثاني شركة إير شتل النرويجية وفي المركز الثالث شركة فيرجن أتلانتيك إيرويز البريطانية.

وفي رأيها، ينبغي أن يكون تقصير أوقات الانتظار في المطارات جزءا من الحل. كما تشعر المنظمة بأن المخاطر المحتملة التي تواجه المناطق العامة داخل المطار يمكن تخفيفها من خلال إنشاء بعض الخطط والعمليات الفعالة.

وتقول أنجا كاسبرسن الخبيرة في مجال الأمن الدولي، “نظرا للدور الحساس الذي تلعبه صناعة الطيران في اقتصاديات الدول، ولما كان للحوادث المتعلقة بالطیران أثر كبیر على وسائل الإعلام، خاصة مع ظهور التکنولوجیات الجدیدة التي تسمح بالانتشار السريع للمعلومات والإشاعات، من المرجح أن تظل صناعة الطيران هدفا مهما للإرهابيين الذين يريدون تحقيق أقصى درجات التدمير والتخريب”.

وتضيف كاسبرسن “نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تأمين الحدود في عصرنا الرقمي. فعلى الرغم من أن الهجمات الإرهابية يمكن أن تُنفّذ عن بعد، إلا أنه لا تزال هناك إمكانية التطوير من سلامة الطيران من خلال معرفة أفضل عن الركاب. فالنهج الحالي المتبع لمراقبة الحركة عبر الحدود قديم وعفا عليه الزمن”.

وترى أن هناك اعتمادا بشكل كبير في الكثير من المواقف على الخبرات وليس على السيناريوهات بشكل كاف. وكثيرا ما يكون الرد على هجوم إرهابي هو تغيير الإجراءات الأمنية بطريقة تتغير معها فقط مواقع نقاط الضعف، حيث أن إضافة نقطة تفتيش أمنية أخرى لن تساعد كثيرا ولا سيما عندما يزداد حجم طوابير الانتظار قبل الوصل إلى نقطة التفتيش المعرضة للهجوم، مثل نوع الحادث الذي وقع في إسطنبول أو بروكسل.

ووجدت دراسة أجرتها مؤسسة راند في عام 2003 حول “التصميم الأمني للمطارات”، أن تقليل زمن انتظار تسليم الأمتعة من 15 دقيقة إلى دقيقة واحدة يمكن أن يقلص عدد المصابين في هجوم بالقنابل إلى النصف. ومع ذلك لا يزال هناك إصرار شديد على تشديد عمليات التفتيش الأمني بدلا من الحد من ازدحام المسافرين أمامهم.

الأجهزة الإلكترونية

يقول نيك كارين نائب الرئيس الأول لجمعية النقل الجوي الدولي (إياتا) “لا يزال قطاع الطيران مستهدفا، ويتمثل التهديد الرئيسي في الداخل ويتزايد ليصبح تهديدا حقيقيا”. وأضاف “إن أنظمة الخطوط الجوية آمنة، ولكن لا يخلو الأمر من بعض المخاطر. نحن بحاجة إلى تصميم درجات عالية من الحماية وتعزيز ثقافة الأمن والقدرات المتقدمة للكشف والتحري. وهذا يجب أن يكون مدعوما من قبل جهاز الاستخبارات وتبادل المعلومات”.

ويصنف ميشال غيرار حوادث الطيران إلى ثلاثة أصناف كبيرة، وهي الاصطدام بتضاريس وفقدان السيطرة على الطائرة أثناء الطيران والخروج عن المهبط.

ماليزيا مازالت تبحث عن سر الرحلة رقم "إم إتش 370" كوالالمبور – عرف مجال الطيران المدني سلسلة حوادث بعضها عرفت أسبابها، وبعضها الآخر لم يعرف مصيرها إلا بعد فترة طويلة، فيما بقيت حوادث أخرى غامضة، كما هي حال الطائرة الماليزية التي فقد أثرها يوم 8 مارس 2014، ومازال إلى اليوم أمرها مجهولا. ومنذ أيام أعلنت الحكومة الماليزية أنها أعطت موافقتها لشركة خاصة لاستئناف البحث عن حطام الطائرة المفقودة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، بعد حوالي أربع سنوات من فقدانها أثناء رحلة من كوالالمبور إلى بكين. وقال وزير النقل ليو تيونج لاي إن الحكومة وافقت على اقتراح من شركة التنقيب الأميركية “أوشن انفينتى” للبحث عن الطائرة. وأضاف أن شركة “أوشن انفينتي” تخطط لإجراء بحثها في منطقة مساحتها 25 ألف كيلومتر مربع بالقرب من المياه الأسترالية التي حددها الخبراء كموقع الطائرة المحتمل. وأوقفت ماليزيا والصين وأستراليا أعمال البحث عن الطائرة المفقودة، وهي الأكبر في تاريخ الطيران، في يناير عام 2017 بعد بحث استمر 1046 يوما. ومنذ عام 2015، لم يتم العثور سوى على قطعتين فقط من حطام الطائرة المفقودة جرفتهما مياه المحيط الهندي إلى جزيرة رينيون والساحل الشرقي لأفريقيا. وفقدت الطائرة وهي من طراز بوينج 777 وكان على متنها 239 شخصا في الثامن من مارس 2014، ويفترض أنها تحطمت في البحر، وإلى أن تتضح الأسباب تبقى تفاصيل الرحلة رقم “إم إتش 370” غامضة، ويمكن ألا تكتشف أبدا وسيدفع الغموض المحيط بها وعدم معرفة أسباب سقوطها، شأنها شأن رحلات أخرى، إلى البحث عن تفسيرات غير علمية وربطها بالخرافات والأساطير.

وأوضح المسؤول الأمني أنه بالنسبة للصنف الأول فإنه اختفى تماما تقريبا مع تعميم نظام الإنذار “جي بي دبليو أس” الذي يتيح لطاقم متدرب جيدا تفادي الحادث.

وإلى جانب الأسباب التقليدية، تبرز مشاكل جديدة في وقت يتوقع أن يبلغ عدد المسافرين 7.8 مليارات في سنة 2036، أي نحو ضعف الرقم المسجل في 2017، بحسب إياتا. ويطرح التنامي الصاروخي لحركة النقل الجوي تحديات ازدحام المطارات وإدارة حركة الطائرات إضافة إلى ظواهر جوية جديدة محتملة مع التغير المناخي. كما يشكل العدد المتزايد للأجهزة الإلكترونية في حقائب المسافرين مصدر قلق بسبب خطر الاشتعال أو انفجار بطاريات ليثيوم ايون. وحذرت منظمة الطيران المدني الدولي ومصنعو الطائرات بوينغ وإيرباص من مخاطر انفجار بطاريات الليثيوم المنقولة في الحقائب الموضوعة في الرفوف العلوية للطائرات.

وأظهرت تجارب أجرتها الهيئة الفيدرالية للملاحة الجوية في الولايات المتحدة (أف. إيه. إيه) أن نظم إخماد الحرائق في الطائرات عاجزة عن احتواء حريق ناجم عن انفجار هذه البطاريات المستخدمة خصوصا في الهواتف والكمبيوترات المحمولة.

ومن التحديات الأخرى التي يمكن أن يطرحها التطور التكنولوجي، تذكر أنجا كاسبرسن أن العديد من أنظمة مجال الطيران أصبحت قابلة أكثر قأكثر للاختراق، مثل نظم الحجز ونظم إدارة حركة الطيران ونظم إدارة مراقبة الدخول ونظم مراقبة المغادرة ونظم مراقبة جوازات السفر ونظام تخزين بيانات شركات الطيران ونظم إدارة نقل المواد الخطرة والبضائع والشحن.

ثم تأتي بعد ذلك أنظمة الكمبيوتر على الطائرات، مثل أنظمة التحكم في الطيران وأنظمة الملاحة القائمة على نظام تحديد المواقع، وأجهزة قياس الوقود وأنظمة استهلاك الوقود، وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالصيانة، إلخ. وبمرور الوقت تتزايد نقاط الضعف السيبرانية في مجال الطيران.

أمن الطيران

يرى خبير الطيران جيرار ليغوفر أن “التقدم في تكنولوجيا الطائرات يجعلنا نتسامح في الكثير من الأشياء ويساعد الطيارين”، مشددا على ضرورة الإجراءات الاستباقية في قطاع تتولى تنظيمه منظمة الطيران المدني الدولية، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بالتنسيق وتنظيم النقل الجوي الدولي.

وتواجه الحكومات خمسة تحديات في ما يتعلق بأمن الطيران. تتمثل هذه التحديات، وفق تقارير إياتا، في الافتقار إلى اتباع المعايير الدولية؛ والتدابير التي تتجاوز الحدود الإقليمية ومشاركة المعلومات وتطبيق التكنولوجيا في السوق، وتوسيع وربط برامج “المسافر الموثوق به”.

وصدرت مؤخرا أول خطة أمنية عالمية في مجال الطيران التي اعتمدتها المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”، لكن، وفي الوقت الذي تتمتع فيه الحكومات بالسيادة والاستقلالية، لا توجد هناك أي ضوابط أمنية موحدة على المستوى الدولي.

لذلك، ترى إياتا أنه إذا لم تقم الحكومات بإدراج هذه الخطة الأمنية العالمية في استراتيجياتها القومية، فإنها لن تكون فعّالة. ويؤكد نيك كارين أن “الاختلافات في قدرة الحكومات على الحفاظ على سلامة مواطنيها واضحة، وستكون هناك حاجة إلى جهود مركزة لتعزيز التعاون وبناء القدرات لتمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها”.

ويسهم تدريب الطيارين والمراقبين الجويين الذي يزداد تطورا وتوعية الطواقم بمجالات أقل اعتيادا مثل البعد الإنساني، في جعل الطيران أكثر أمانا. غير أن ليغوفر يؤكد أن “الجهود يجب أن تستمر”، مشيرا إلى العدد المتزايد للمستخدمين الجدد للطائرة خصوصا في أفريقيا وبعض أجزاء آسيا، أي في دول لا تحصل بالضرورة على طائرات مزودة بالتكنولوجيا الحديثة وهي تشتري طائرات مستعملة.

وبعض شركات هذه الدول مدرجة على “لوائح سوداء” للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهي موضع حظر أو تضييقات. وأشار كريستوف تارو رئيس نقابة الطيارين الرئيسية في فرنسا، إلى أن الطيارين هم “الحلقة القوية في أمن الرحلات”، يجب أن يشعروا بأنهم أحرار في كتابة تقارير تتعلق بالأمن دون التعرض لعقوبات. وهو يخشى أن “يؤدي مثل هذا الخوف إلى التستر على الحالات الأمنية” في بعض شركات الطيران.

ويمكن بذل المزيد من الجهد لإدارة المخاطر مع خلق تجربة سفر أكثر سلاسة من خلال تسهيل تطبيق برنامج “المسافر الموثوق به” الذي تم إطلاقه عالميا لتسهيل الحركة الآمنة عبر الحدود، ووضع معايير بشأن تقاسم واستخدام البيانات وتحليلات المسافرين، على سبيل المثال ضمان الإبلاغ السريع عن وثائق السفر المبلغ عنها على أنها مفقودة أو مسروقة، حيث يمكن أن يكون ذلك أيضا جزءا هاما من عملية التصدي للتحديات المذكورة.