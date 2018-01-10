الشباب السعودي يضم الليبي مؤيد اللافي

أعلن الشباب، تعاقده رسميا مع الليبي، مؤيد اللافي، صانع ألعاب أهلي طرابلس، لمدة 3 مواسم. وكان اللافي، قد اختير كأفضل لاعب في ليبيا، لعام 2017، حيث قدم موسما مميزا مع أهلي طرابلس، وتحديدا في دوري أبطال أفريقيا.

العرب

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الرياض - أكد مجلس إدارة نادي الشباب السعودي عن إتمام تعاقده مع الليبي مؤيد اللافي، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، قادما من أهلي طرابلس الليبي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها “الشباب يوقع مع الجوهرة الليبية مؤيد اللافي لمدة ثلاثة مواسم”.

ويعد اللافي أولى صفقات الشباب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ويسعى الشباب لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء الدوري في مركز متقدم، بالإضافة إلى المنافسة بقوة على لقب الكأس.

وكان اللافي قد توج بجائزة أفضل لاعب في ليبيا لعام 2017، عقب ظهوره بمستوى مميز للغاية مع نادي أهلي طرابلس. ومن المقرر أن يتم قيد اللافي خلفا للاعب جوناتاس، الذي تم الاستغناء عنه لعدم قناعة المدرب به فنيا.

وكان أحمد العقيل، رئيس نادي الشباب قد أعلن أنه يحتاج إلى 10 ملايين ريال، من أجل دخول الميركاتو الشتوي. وقال العقيل “في الفترة الشتوية، دائما ما تكون الخيارات قليلة ومحدودة، وإلى الآن، لا نستطيع أن نتعاقد مع أي لاعب، إلا بتوفير 10 ملايين ريال، لكي ندفعها كرواتب، ولحل القضايا المرفوعة على النادي، حتى يُسمح لنا بالتسجيل”.

وأضاف “حتى الآن ليس هناك أي دعم، وإذا توفر المبلغ، سنعلن عن أسماء المنضمين الجدد”. وبخصوص التعاقد مع اليوناني فيتفا، لاعب الأهلي، قال رئيس الشباب “لا أستطيع كشف أي اسم الآن، دون توفير المبلغ المطلوب، وعندما نحصل عليه، سنتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب”.

وحول انتصارات الفريق الأخيرة في الدوري، والكأس قال العقيل “لم نأت إلى هنا، إلا لكي نعيد الشباب إلى طريق الفوز، ومهما فعلنا، فسنكون مقصرين.. نتمنى أن تستمر مسيرة الانتصارات، خلال الفترة المقبلة الصعبة”. وتابع “الفريق كان يؤدي منذ البداية أداء جيدا، لكن لم يحالفه التوفيق، والآن حققنا 5 انتصارات متتالية، ونسعى للمزيد”.

وهنأ ناصر الشمراني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، جماهير الفريق بعد التأهل لدور الستة عشر في بطولة الكأس عقب الفوز على نجران. وقال الشمراني “بطولة الكأس غالية علينا جميعا، ولها حسابات أخرى، والتركيز فيها سيكون كبيرا للتقدم والتتويج بها”.

وتابع “أبارك لجماهير الشباب وزملائي اللاعبين، وهدفنا في كل مباراة هو الفوز فقط “. واستمر قائلا “تفكيرنا من الآن سيتجه إلى الدوري لإنهائه في مركز متقدم أيضا”. ويستعد الشباب لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق متصل أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رفع عدد فرق دوري المحترفين الموسم المقبل، من 14 إلى 16 ناديا.

اللافي كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في ليبيا لعام 2017، عقب ظهوره بمستوى مميز للغاية مع نادي أهلي طرابلس

وقال آل الشيخ إن آلية هبوط وصعود الفرق من وإلى دوري المحترفين، ستتحدد في وقت لاحق وفقا لآلية جديدة قبل انتهاء موسم 2017-2018. وتطرق رئيس هيئة الرياضة، إلى الحديث في شأن آخر خاص بتراجع أعداد جماهير الأهلي المشتركين في حملة “ادعم ناديك”، مشيرا إلى أنه “قدم كل شيء من أجل مساندة مجلس إدارة النادي”.

وأضاف “هيئة الرياضة ساعدت النادي بمبلغ كبير وصل إلى 95 مليون ريال، عطفا على حل أزمة محمد العويس قبل صدور الحكم القضائي بعد الضغط على إدارة الأهلي للتوصل إلى حلول وسط مع نظيرتها في الشباب”.

وأكد آل الشيخ أن الفترة المقبلة ربما تشهد تطبيق فكرة المخضرم محمد الشلهوب نجم الهلال، الخاصة بجائزتي أفضل لاعب في كل مباراة، وأفضل لاعبي الدوري شهريا. وأوضح في هذا الصدد “سنعقد اجتماعا مع عادل عزت (رئيس الاتحاد السعودي) لدراسة الأمر، وسنشكل لجنة لهذه الجائزة”.

من ناحية أخرى أجرى نادي الاتحاد السعودي فحوصات طبية على لاعبي الفريق للوقوف على الحالة البدنية لكل منهم، قبل استكمال مباريات الموسم الحالي. وجاءت تلك الخطوة بالتنسيق مع إحدى شركات التأمين الصحي في السعودية. ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة 17 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين مساء السبت في العاصمة الرياض.

ويأمل جمهور الاتحاد في عودة فريقه لسكة الانتصارات مرة أخرى، في ظل ابتعاده عن المربع الذهبي لدوري المحترفين، بالإضافة إلى فوزه الصعب على الكوكب في كأس الملك.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة فقط من 16 مباراة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر وحامل اللقب. ويغيب 6 لاعبين عن المشاركة في مباريات الجولة 17 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، التي تنطلق الخميس وتنتهي الأحد.

وتأتي تلك الغيابات بسبب الإيقاف، وهم أيمن فتيني لاعب أحد، وجوناثان بينتيس لاعب الباطن، وشايع شراحيلي لاعب النصر وسلمان الفرج لاعب الهلال وعلي الزبيدي لاعب الأهلي وسعيد الربيعي لاعب الفيصلي.

ويغيب الثنائي الزبيدي وشراحيلي بقرار الإيقاف الصادر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يتغيب باقي اللاعبين لتراكم البطاقات الصفراء.

ويواجه الفتح ضيفه أحد فيما يخرج النصر لملاقاة الفيحاء الخميس ويلتقي التعاون مع الرائد في ديربي القصيم. ويواجه الأهلي ضيفه الباطن الجمعة، وستكون هذه المباراة الأولى في تاريخ الرياضة السعودية، التي يسمح فيها بحضور العائلات في المباريات، بعد أن رفعت السلطات حظرًا كان مفروضًا على دخول العائلات إلى الملاعب.

وقررت الهيئة العامة للرياضة تخصيص ملاعب الجوهرة بجدة، والملك فهد الدولي بالرياض، والأمير محمد بن فهد بالدمام، لحضور العائلات كمرحلة أولى بعد إجراء تجهيزات خاصة.

ووجهت الإدارة رسالة إلى الجماهير، عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر، قالت فيها “ترحب إدارة الأهلي، بحضور العائلات من جماهير النادي، لدعم ومساندة الفريق، في مواجهة الباطن.. كأول حضور للعائلات في الملاعب السعودية”.

ويستضيف الفيصلي القادسية، بينما يشهد ملعب الملك فهد قمة مباريات الجولة، في كلاسيكو مرتقب بين الهلال والاتحاد السبت. وتختتم مباريات الجولة السابعة عشرة الأحد حين يواجه الشباب ضيفه الاتفاق.