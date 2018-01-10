الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

أبرز تغريدات العرب: أجمل تحريض هو للمرأة للهجرة نحو الحياة

العرب  [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(19)]

Samia777Aoun@

إنه زمن التكفير، زمن إلغاء الآخر المختلف في السياسة والدين والرأي، زمن التعليب والرأي الواحد والذوق الواحد ويجري التدريب على قدم وساق للدخول في القوالب الجاهزة.

iiur18@

أحتاج من الحياة أن تعطيني أسبابا حلوة ومثيرة حتى أستطيع مغادرة سريري يوميا.

shamsofficial@

رسالة إلى إبليس: الأمور هنا تسير على النحو الذي تريد..حيث الناس أصبحوا أكثر سوءا منك..

MariamAlAhmadi@

البعض أعتاد على تحمل الإهانة في حياته الاجتماعية ولذا فهو لا يعدها عاراً... والبعض يأبى الإهانة على نفسه ومن حوله معاً.

dhari_o1@

أحتاج إلى أن أموت شويّة، وأرجع أكمّل.

Mlaak23@

#غبار_جدة من يردد الغبار بسبب الذنوب تعلم أن الذنوب في النفوس وليست في المدن جدة براءُ من المعاصي والذنوب.

HalaKazim@

تصالحت مع نفسي ولم يعد يزعجني أي شخص آذاني بكلمة أو بموقف وربما قد تألمت لفترة، ولكن تجارب الحياة جعلتني أقوى وأعمل بجد وأجتهد وأحب نفسي أكثر.

Dr_Theeb@

لا أستطيع تقنين بداية عمر الحمل والإنجاب برقم محدد. ولكنني وبكل ثقة أقول إن أي حالة حمل قبل سن العشرين تعتبر غير أخلاقية. بل وتصبح نوعا من أنواع المتاجرة بالبشر..

lahetbe@

(تحريض) كلمة غالباً ما تلحق بالأعمال الأخلاقية كالإرهاب والسرقة، والعنف.. الخ أجمل سياق جاءت فيه، تحريض النساء على الهجرة إلى الحياة.

Zi_a_y_d@

تحسبينه ما يخونك؟ فيروز كانت تحسبه برا البلاد طلع عنده أولاد.

AhmedAlhamadi1@

صناعة التسول! عواطف البعض تصنع متسولين يمثلون خطرا على المجتمع دون وعي.

تابعوا

SiriouslySusan@

سوزان بانيت

صاحبة صوت "سيري" في هواتف آيفون

:: اقرأ أيضاً

روحاني يعترف بأن الإعلام الإيراني أداة بيد مجموعة سياسية فقط

الاحتجاجات في تونس تبدأ وتنتهي في فيسبوك

نواب البرلمان البريطاني: الإباحية أولا

فيسبوك تبادل الملفات الموسيقية بشراكة مع سوني

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

اتساع نطاق الاحتجاجات في تونس مع تجدّد الاشتباكات

2018-01-10

جولة محادثات قريبة في جنيف بشأن الأزمة السورية

2018-01-10

فقدان عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

2018-01-10

روسيا: طائرات مسيرة من إدلب قصفت قاعدتي حميميم وطرطوس

2018-01-10

مسؤول يمني يحذر من مخاطر التساهل مع تهديدات الحوثيين للملاحة

2018-01-10

حكم قضائي يعرقل إنهاء ترامب برنامج داكا للمهاجرين

2018-01-10

إسرائيل توافق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية

2018-01-10

ترقّب في الأردن من رفع أسعار سلع أساسية

2018-01-10

يوسف الشاهد: 2018 آخر عام صعب على التونسيين

yesterday 06:23:34

ظريف يبحث في بروكسل سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

yesterday 06:36:04

:: اختيارات المحرر

جوينيث بالترو تؤكد خطوبتها للمنتج التلفزيوني براد فالتشوك

محو الذكريات المؤلمة للطلاب في الموصل لا محو الأمية

طاهيان أردنيان يكسران التقاليد الغذائية بمذاق جديد

قرية برتغالية تدفع أطفالها للتدخين

الطفل الموهوب يمتلك المقدرة على تلمس طريق النجاح بنفسه

المرونة مفتاح تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة

برامج الطهي تضيف فقرات لاستجداء العواطف في القنوات المصرية

ريال مدريد.. صرح يتهاوى

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا