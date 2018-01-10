أبرز تغريدات العرب: أجمل تحريض هو للمرأة للهجرة نحو الحياة

Samia777Aoun@
إنه زمن التكفير، زمن إلغاء الآخر المختلف في السياسة والدين والرأي، زمن التعليب والرأي الواحد والذوق الواحد ويجري التدريب على قدم وساق للدخول في القوالب الجاهزة.
iiur18@
iiur18@
أحتاج من الحياة أن تعطيني أسبابا حلوة ومثيرة حتى أستطيع مغادرة سريري يوميا.
shamsofficial@
shamsofficial@
رسالة إلى إبليس: الأمور هنا تسير على النحو الذي تريد..حيث الناس أصبحوا أكثر سوءا منك..
MariamAlAhmadi@
MariamAlAhmadi@
البعض أعتاد على تحمل الإهانة في حياته الاجتماعية ولذا فهو لا يعدها عاراً... والبعض يأبى الإهانة على نفسه ومن حوله معاً.
dhari_o1@
dhari_o1@
أحتاج إلى أن أموت شويّة، وأرجع أكمّل.
Mlaak23@
Mlaak23@
#غبار_جدة من يردد الغبار بسبب الذنوب تعلم أن الذنوب في النفوس وليست في المدن جدة براءُ من المعاصي والذنوب.
HalaKazim@
HalaKazim@
تصالحت مع نفسي ولم يعد يزعجني أي شخص آذاني بكلمة أو بموقف وربما قد تألمت لفترة، ولكن تجارب الحياة جعلتني أقوى وأعمل بجد وأجتهد وأحب نفسي أكثر.
Dr_Theeb@
Dr_Theeb@
لا أستطيع تقنين بداية عمر الحمل والإنجاب برقم محدد. ولكنني وبكل ثقة أقول إن أي حالة حمل قبل سن العشرين تعتبر غير أخلاقية. بل وتصبح نوعا من أنواع المتاجرة بالبشر..
lahetbe@
lahetbe@
(تحريض) كلمة غالباً ما تلحق بالأعمال الأخلاقية كالإرهاب والسرقة، والعنف.. الخ أجمل سياق جاءت فيه، تحريض النساء على الهجرة إلى الحياة.
Zi_a_y_d@
Zi_a_y_d@
تحسبينه ما يخونك؟ فيروز كانت تحسبه برا البلاد طلع عنده أولاد.
AhmedAlhamadi1@
AhmedAlhamadi1@
صناعة التسول! عواطف البعض تصنع متسولين يمثلون خطرا على المجتمع دون وعي.
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SiriouslySusan@ سوزان بانيت صاحبة صوت "سيري" في هواتف آيفون
SiriouslySusan@
سوزان بانيت
صاحبة صوت "سيري" في هواتف آيفون