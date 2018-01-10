أبرز تغريدات العرب: أجمل تحريض هو للمرأة للهجرة نحو الحياة

العرب

Samia777Aoun@

إنه زمن التكفير، زمن إلغاء الآخر المختلف في السياسة والدين والرأي، زمن التعليب والرأي الواحد والذوق الواحد ويجري التدريب على قدم وساق للدخول في القوالب الجاهزة.

iiur18@

أحتاج من الحياة أن تعطيني أسبابا حلوة ومثيرة حتى أستطيع مغادرة سريري يوميا.

shamsofficial@

رسالة إلى إبليس: الأمور هنا تسير على النحو الذي تريد..حيث الناس أصبحوا أكثر سوءا منك..

MariamAlAhmadi@

البعض أعتاد على تحمل الإهانة في حياته الاجتماعية ولذا فهو لا يعدها عاراً... والبعض يأبى الإهانة على نفسه ومن حوله معاً.

dhari_o1@

أحتاج إلى أن أموت شويّة، وأرجع أكمّل.

Mlaak23@

#غبار_جدة من يردد الغبار بسبب الذنوب تعلم أن الذنوب في النفوس وليست في المدن جدة براءُ من المعاصي والذنوب.

HalaKazim@

تصالحت مع نفسي ولم يعد يزعجني أي شخص آذاني بكلمة أو بموقف وربما قد تألمت لفترة، ولكن تجارب الحياة جعلتني أقوى وأعمل بجد وأجتهد وأحب نفسي أكثر.

Dr_Theeb@

لا أستطيع تقنين بداية عمر الحمل والإنجاب برقم محدد. ولكنني وبكل ثقة أقول إن أي حالة حمل قبل سن العشرين تعتبر غير أخلاقية. بل وتصبح نوعا من أنواع المتاجرة بالبشر..

lahetbe@

(تحريض) كلمة غالباً ما تلحق بالأعمال الأخلاقية كالإرهاب والسرقة، والعنف.. الخ أجمل سياق جاءت فيه، تحريض النساء على الهجرة إلى الحياة.

Zi_a_y_d@

تحسبينه ما يخونك؟ فيروز كانت تحسبه برا البلاد طلع عنده أولاد.

AhmedAlhamadi1@

صناعة التسول! عواطف البعض تصنع متسولين يمثلون خطرا على المجتمع دون وعي.

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SiriouslySusan@ سوزان بانيت صاحبة صوت "سيري" في هواتف آيفون