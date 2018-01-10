هاشتاغ اليوم: #البرد_يحتاج.. حضنا دافئا

الرياض - بمناسبة البرد القارس الذي يجتاح هذه المدة بلدانا عربية، دشن مستخدمو تويتر هاشتاغا باسم #البرد_يحتاج، قدموا فيه نصائح للتغلب على برد الشتاء.
وكتب مغرد:
fforfitness @
fforfitness @
#البرد_يحتاج رياضة، لخمسة أسباب: 1- ترفع كفاءة دورتك الدموية وتشعرك بالدفء. 2- تقوي المناعة وتقيك بإذن الله من المرض. 3- تعرضك للشمس وترفع منسوب فيتامين دال الهام جدا في جسمك. 4- تحسّن نفسيتك ومزاجك وتقيك من أعراض كآبة الشتاء. 5- تحرق سعرات الشتاء.
وكانت التغريدة المتداولة الأبرز:
m_rakan_7@
m_rakan_7@
#البرد_يحتاج حُضنـك الدافـئ.
وتهكم مغرد:
Alhadaf2000@
Alhadaf2000@
“أجواء باردة.. يلزمها قعدة مع واحد كذاب وكيس فصفص وبراد شاي.. هو يصب لك الشاي ويكذب.. وإنت تفصفص وتتفل عليه، وتقوله: ايوا كمل #البرد_يحتاج”.
فيما اقترح مغرد:
Up3viWuQRl6Db4B@
Up3viWuQRl6Db4B@
#البرد_يحتاج، ساعد الفقراء فارتجافهم من شدة البرد مؤلم. فالسعيد من ساعد الناس.
وفي نفس السياق شرح آخر:
jooozef2010@
jooozef2010@
البرد_يحتاج إلى ألا ننسى الفقراء. ماذا لو اشتريت من بائع متجول فقير الحال بدلا من أن تشتري من المتجر الكبير! كُن إنسانا.
وقال آخر:
bdorahh2015@
bdorahh2015@
اللهم هوّن شدة البرد على من لا مأوى لهم، وارحمهم بلطفك وألبسهم الدّفء يا رحيم. #البرد_يحتاج.
ويقول مغرد آخر:
Baderalsayer11@
Baderalsayer11@
البرد_يحتاج رائحة الحطب، شاي أحمر، مطر خفيف وناس تسولف سوالف توسع الصدر، هذا معنى الشتاء الحقيقي.
فيما اعتبر متفاعل:
kkkss190@
kkkss190@
#البرد_يحتاج الدفء وبس.
وروت إحدى المغردات ساخرة:
حسناء البادية@
حسناء البادية@
أوقد أعرابي نارا يتّقي بها برد الصحراء في ليلة قارسة، ولمّا جلس يتدفّأ ردّد مرتاحا: اللهم لا تحرمني النار لا في الدنيا ولا في الآخرة!
من جانب آخر، نشر مغردون صورا لأكلاتهم المفضلة، مؤكدين أن هذا ما يحتاجونه في البرد. وفي فصل الشتاء، تزداد مهام جهاز المناعة في الجسم.