هاشتاغ اليوم: #البرد_يحتاج.. حضنا دافئا

مغردون يتفاعلون مع الهاشتاغ مقدمين لبعضهم البعض بعض النصائح لمواجهة البرد القارس مع تأكيدهم على عدم نسيان الفقراء.

العرب

برد الفقراء أشد

الرياض - بمناسبة البرد القارس الذي يجتاح هذه المدة بلدانا عربية، دشن مستخدمو تويتر هاشتاغا باسم #البرد_يحتاج، قدموا فيه نصائح للتغلب على برد الشتاء.

وكتب مغرد:

fforfitness @

#البرد_يحتاج رياضة، لخمسة أسباب: 1- ترفع كفاءة دورتك الدموية وتشعرك بالدفء. 2- تقوي المناعة وتقيك بإذن الله من المرض. 3- تعرضك للشمس وترفع منسوب فيتامين دال الهام جدا في جسمك. 4- تحسّن نفسيتك ومزاجك وتقيك من أعراض كآبة الشتاء. 5- تحرق سعرات الشتاء.

وكانت التغريدة المتداولة الأبرز:

m_rakan_7@

#البرد_يحتاج حُضنـك الدافـئ.

وتهكم مغرد:

Alhadaf2000@

“أجواء باردة.. يلزمها قعدة مع واحد كذاب وكيس فصفص وبراد شاي.. هو يصب لك الشاي ويكذب.. وإنت تفصفص وتتفل عليه، وتقوله: ايوا كمل #البرد_يحتاج”.

فيما اقترح مغرد:

Up3viWuQRl6Db4B@

#البرد_يحتاج، ساعد الفقراء فارتجافهم من شدة البرد مؤلم. فالسعيد من ساعد الناس.

وفي نفس السياق شرح آخر:

jooozef2010@

البرد_يحتاج إلى ألا ننسى الفقراء. ماذا لو اشتريت من بائع متجول فقير الحال بدلا من أن تشتري من المتجر الكبير! كُن إنسانا.

وقال آخر:

bdorahh2015@

اللهم هوّن شدة البرد على من لا مأوى لهم، وارحمهم بلطفك وألبسهم الدّفء يا رحيم. #البرد_يحتاج.

ويقول مغرد آخر:

Baderalsayer11@

البرد_يحتاج رائحة الحطب، شاي أحمر، مطر خفيف وناس تسولف سوالف توسع الصدر، هذا معنى الشتاء الحقيقي.

فيما اعتبر متفاعل:

kkkss190@

#البرد_يحتاج الدفء وبس.

وروت إحدى المغردات ساخرة:

حسناء البادية@

‏أوقد أعرابي نارا يتّقي بها برد الصحراء في ليلة قارسة، ولمّا جلس يتدفّأ ردّد مرتاحا: اللهم لا تحرمني النار لا في الدنيا ولا في الآخرة!‎

من جانب آخر، نشر مغردون صورا لأكلاتهم المفضلة، مؤكدين أن هذا ما يحتاجونه في البرد. وفي فصل الشتاء، تزداد مهام جهاز المناعة في الجسم.