الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

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الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

فيسبوك تبادل الملفات الموسيقية بشراكة مع سوني

الرئيس التنفيذي لشركة سوني مارتن باندييه يعرب عن سعادته لتوقيع الاتفاق.

العرب  [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(18)]

اتفاقية تبادل الملفات الموسيقية

واشنطن - أعلنت شركة سوني/ إيه.تي.في، المختصة في إنتاج الموسيقى، عن توقيع اتفاقية مع عملاق التواصل الاجتماعي، فيسبوك، لتحميل وتبادل الملفات الموسيقية.

وتتيح الاتفاقية للمستخدمين تحميل وتبادل ملفات فيديو من قائمة الشركة المنتجة للموسيقى من خلال موقعي فيسبوك وإنستغرام.

كما يمنح الاتفاق الذي يستمر لسنوات، لفنانين مرتبطين بشركة سوني/ إيه.تي.في، إمكانية الحصول على حقوق مالية مقابل استخدام أغنياتهم على منصتي التواصل الاجتماعي. وتضم قائمة سوني/ إيه.تي.في. فنانين مثل بوب ديلان وتيلور سويفت وإد شيران وفرقة ذا باتلز ومايكل جاكسون وغيره.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوني/ إيه.تي.في.، مارتن باندييه “نحن سعداء لتوقيع هذا الاتفاق”، وأضاف “إننا نتطلع إلى إقامة علاقات طويلة ومزدهرة”.

من جهتها، قالت تمارا هريفناك، رئيسة تطوير الأعمال الموسيقية في فيسبوك “نحن متحمسون للعمل مع أكبر شركة منتجة للموسيقى في العالم”.

وأضافت “تعتبر شركة سوني/ إيه.تي.في. إحدى الشركات الرائدة في المجال الرقمي، ونحن سعداء للعمل معها”.

ويملك فيسبوك أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا، في حين يملك إنستغرام 800 مليون. بينما تملك شركة سوني/إيه.تي.في. مكتبة لأكثر من 3 ملايين أغنية، وقد احتفظت الشركة، في السنوات الخمس الأخيرة، بالمركز الأول في نشر الأعمال الموسيقية.

ويأتي الاتفاق مع سوني/ إيه.تي.في. في أعقاب اتفاق مماثل وقعته شركة فيسبوك مع يونيفرسال ميوزيك غروب في ديسمبر الماضي من أجل الاحتفاظ بالمستخدمين وجذب المعلنين.

وكان الاتفاق مع يونيفرسال ميوزيك غروب بداية اتجاه فيسبوك للتعاقد مع مجموعات كبيرة في القطاع الموسيقي، وهي تسير على خطى يوتيوب التي أبرمت اتفاق ترخيص مع أكبر ثلاث شركات للإنتاج الموسيقي في العالم. وصرح مايكل ناش نائب رئيس الاستراتيجية الرقمية في يونيفرسال ضمن بيان مشترك في ديسمبر، إن “هذه الشراكة هي خطوة أولى مهمة لإظهار أنه من الممكن التوفيق بين الابتكار والأجور المنصفة لمؤلفي الأعمال الموسيقية”.

ويعد توزيع العائدات الموسيقية منذ سنوات، مسألة أساسية في القطاع الموسيقي الذي يتهم عمالقة الإنترنت، وعلى رأسهم يوتيوب، بالاكتفاء بتقديم نسبة ضئيلة من الإيرادات التي تدرّها الأعمال الموسيقية.

وأتاحت هذه الشراكة للمستخدمين تحميل أشرطة موسيقية والتشارك بها مع “أصدقائهم” وتكييف لوائحهم الموسيقية.

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