الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

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الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

'ليبوموديلينج'.. أحدث صيحات التجميل

التقنية الجديدة لا تترتب عليها أيّ ندبات ولا تترك أيّ آثار ظاهرة حيث أنّ الدهون الذاتية تمنح الشفاه مظهرا طبيعيا وإحساسا مريحا.

العرب  [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(21)]

شفاه ممتلئة تنطق بالأنوثة والإثارة

أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن "ليبوموديلينج" (Lipomodelling) يمثّل أحدث صيحات عالم التجميل حاليا من أجل الحصول على شفاه ممتلئة ومحددة المعالم تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت المجلة المعنيّة بالصحة والجمال أن مفهوم “ليبوموديلينج” يقوم على حقن الدهون الذاتية في الشفاه؛ حيث يتم أخذ الدهون في الغالب من البطن أو الخصر أو الفخذ، ثم حقنها في الشفاه.

ولا تترتب على هذه التقنية أيّ ندبات ولا تترك أيّ آثار ظاهرة؛ نظرا إلى أنّ الخلايا الدهنية يمكن حقنها مباشرة بواسطة إبرة نحيفة، كما أنّ الدهون الذاتية تمنح الشفاه مظهرا طبيعيا وإحساسا مريحا.

ومع الحَقن بالدهون الذاتية يقلّ خطر حدوث استجابات تحسسية أو عدوى مقارنة بالفيلر الاصطناعي.

وبينما يجب تجديد حمض الهيالورونيك بعد مرور 6 شهور، تتحد الخلايا الدهنية بعد 6 شهور مع الجسم بشكل تام لتمنح المرأة تأثيرا دائما.

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