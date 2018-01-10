الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

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الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

الكولومبي رويدا مدربا لمنتخب تشيلي

المدرب الكولومبي تولى الإدارة الفنية لمنتخب بلاده، بالإضافة إلى منتخبي هندوراس والإكوادور.

العرب  [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(23)]

تجربة جديدة

سانتياغو - عيّن اتحاد تشيلي لكرة القدم المدرب الكولومبي رينالدو رويدا مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول للكرة.

وقال أندريس فازيو، نائب رئيس اتحاد تشيلي لكرة القدم الاثنين، “لقد وصلنا إلى اتفاق كامل مع رينالدو رويدا الذي سيتولى المسؤولية الفنية لمنتخب تشيلي”.

وأضاف فازيو عقب انتهاء اجتماعه مع ممثل المدرب الكولومبي “توصلنا إلى اتفاق مرض حتى نهاية التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022”.

وتابع “رويدا كان لديه العديد من العروض من أجل تدريب فرق أخرى ولكنه فضل العرض الخاص بنا”.

وقبل الإعلان الصادر من اتحاد تشيلي لكرة القدم، كان نادي فلامنغو البرازيلي، الذي يعمل معه رويدا بعقد لا يزال ساريا، قد أعلن عن رحيل المدرب الكولومبي عن منصب المدير الفني لفريقه الأول.

وتولى المدرب الكولومبي في وقت سابق الإدارة الفنية لمنتخب بلاده، بالإضافة إلى منتخبي هندوراس والإكوادور اللذين خاض معهما مونديالي 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل على الترتيب.

وأصبح منصب المدير الفني لمنتخب تشيلي شاغرا منذ رحيل الأرجنتيني خوان بيزي في أكتوبر 2017، بعد إخفاق الفريق في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

ويعمل المدير الفني بيزي (49 عاما) حاليا مدربا للمنتخب السعودي الذي تأهل للمونديال الروسي الذي يقام في الصيف المقبل.

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