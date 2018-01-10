بيليه: البرازيل تحتاج كوتينيو في المونديال

برشلونة يدفع 120 مليون يورو إلى ليفربول الإنكليزي من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

العرب

صفقة الموسم

ريو دي جانيرو - هنّأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه مواطنه فيليبي كوتينيو بعد انتقاله إلى برشلونة الإسباني، معربا عن أمله في أن يساهم انضمامه إلى النادي الكتالوني في إثراء مسيرته في إطار استعدادات نجم وسط المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أتمنى أن يكون هذا الانتقال مفيدا بالنسبة إليك يا فيليبي.. البرازيل تحتاجك في كأس العالم”. وقدم برشلونة كوتينيو لوسائل الإعلام باعتباره صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ النادي وثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد مواطنه نيمار دا سيلفا الذي انتقل العام الماضي إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي. وكان رحيل نيمار عن برشلونة إلى النادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو، السبب الرئيسي وراء تعاقد النادي الكتالوني مع كوتينيو.

ودفع برشلونة 120 مليون يورو إلى ليفربول الإنكليزي من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى في صورة حوافز.

وسعى برشلونة وراء خطف كوتينيو منذ الصيف الماضي، بعدما تأكد رحيل نيمار، إلا أن ليفربول رفض بيعه آنذاك.

ولكن كوتينيو مارس ضغوطا كبيرة على إدارة النادي الإنكليزي من أجل السماح له بالرحيل، وقال عقب انضمامه لبرشلونة “لقد حققت حلمي باللعب في هذا النادي”.

وتابع النجم البرازيلي في مؤتمر صحافي عقد بملعب كامب نو “هذا فخر بالنسبة إلي، شرف كبير. إلا أنه أيضا حلم بأن أكون هنا (..) أنا لدي أهدافي، القدوم إلى هنا، أن أكون سعيدا، وأن أفوز بالألقاب”. وأضاف “حلمت مرارا بأن أسجل هدفا هنا (..) حلمت بأن أرتدي هذا القميص. أنتظر بفارغ الصبر أن أبدأ التمارين. ما أحبه، ما يجعلني سعيدا، هو اللعب والقيام بالأمور بشكل جيد”.

وأجرى كوتينيو الفحوص الطبية التقليدية قبل توقيع العقد، والتي أعلن على إثرها برشلونة أنه سيغيب لنحو 20 يوما بسبب إصابة في الفخذ الأيمن، كانت قد حالت دون المشاركة مع ناديه السابق في مباراتين خاضهما منذ مطلع سنة 2018. وبناء على ذلك، يتوقع أن يخوض كوتينيو مباراته الأولى في 28 يناير عندما يلتقي النادي الكتالوني مع ضيفه ألافيس.