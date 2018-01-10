الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

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الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

إيموبيلي يتصدر سباق الحذاء الذهبي

تشيرو إيموبيلي يسجل 4 أهداف في شباك سبال ليتقدم على الأوروغوياني إدينسون كافاني.

العرب  [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(23)]

حظوظ وافرة

لاتسيو (إيطاليا) - يتصدر الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، قائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي بفضل أربعة أهداف سجلها في شباك سبال، ليتقدم على الأوروغوياني إدينسون كافاني لاعب باريس سان جرمان ووصيف هذا الترتيب.

وتغلب فريق لاتسيو على نظيره سبال (5-2) مطلع الأسبوع، وحملت أربعة أهداف من خماسيته توقيع إيموبيلي، الذي رفع رصيده إلى 20 هدفا (40 نقطة)، متقدما بهدف واحد على كافاني الوصيف (38 نقطة).

ويتقاسم المركز الثالث الإنكليزي هاري كين لاعب توتنهام والأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف إنتر ميلان بـ18 هدفا، ولكل منهما 36 نقطة. ويأتي في المركز الخامس المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بـ17 هدفا (34 نقطة)، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة سادسا بـ16 هدفا (32 نقطة).

ويتقاسم المركز السابع مع النجم الكولومبي راداميل فالكاو لاعب فريق موناكو والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بـ15 هدفا، ولكل منهما 30 نقطة.

وكان المركز التاسع من نصيب كل من البرازيلي جوناس غونسالفيس لاعب بنفكيا والإسباني إيغور أنغولو لاعب جورنيك زابغه البولندي بـ19 هدفا (28.5 نقطة) لكل منهما.

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