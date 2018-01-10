يوفنتوس يفتح أبواب الرحيل أمام البرازيلي ساندرو

البرازيلي ساندرو يظل محل اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وباريس سان جرمان الفرنسي.

العرب

انخفاض مستواه

روما - يسابق مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي الزمن للتخلص من البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر الفريق في أقرب فرصة ممكنة. وأوضحت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” أن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أبدى اهتمامه بالتوقيع مع ساندرو، وربما ترحب إدارة اليوفي بفكرة بيعه في أقرب وقت ممكن قبل أن يتسبّب مستواه الحالي في انخفاض سعره في شهر يوليو المقبل.

وفي سياق متصل لفتت إلى الاهتمام المتزايد من جانب نادي يوفنتوس بضم ظهير أيسر نادي روما إيمرسون بالميري، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير الجاري.

وأضافت الصحيفة أن نادي روما لم يتنازل بعد عن مطالبه، وهي 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب البرازيلي، والذي لم يعد ضمن مخططات المدير الفني إيزبيو دي فرانشيسكو، بعد التألق الواضح للصربي ألكسندر كولاروف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات رحيل أليكس ساندرو عن البيانكونيري، فاللاعب يفكر في الرحيل بصورة قوية، وأثر ذلك على مستواه في النصف الأول من الموسم الحالي.

عقبة صعبة

في السياق ذاته يواجه نادي تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي، عقبة في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أحد مدافعي يوفنتوس الإيطالي. ويرغب أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي في تدعيم خط دفاع البلوز بضم البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر اليوفي، الذي فشلت محاولة ضمه إلى صفوف تشيلسي مطلع الموسم الجاري، بسبب اشتراط إدارة السيدة العجوز 80 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.

ووفقا لصحيفة تلغراف، فإنه على الرغم من أن قيمة اللاعب انخفضت هذا الشتاء لتصبح 60 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة تشيلسي مازالت تعتبر هذا المبلغ كبيرا جدا، ولن تعود لمحاولة ضم البرازيلي، إلا بعد أن يقوم النادي الإيطالي بتخفيض هذا السعر.

وقد يعني فشل تشيلسي في التعاقد مع ساندرو المزيد من المشاكل للفريق اللندني في النصف الثاني من الموسم الحالي، حيث يتطلع لإنهاء موسم البريميرليغ ضمن الأربعة الكبار. ولفتت الصحيفة إلى أن ساندرو يعد أيضا محل اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وباريس سان جرمان الفرنسي.

ويرغب جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في التعاقد مع ساندرو ويعتبره هدفه الأول في يناير الجاري. ويحاول مورينيو التعاقد مع ظهير جديد لتدعيم الجهة اليسرى في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال رحيل ماتيو دارميان ولوك شاو. ويذكر أن المدير العام لنادي يوفنتوس جوسيبي ماروتا أوضح أن هناك اهتماما من أندية عديدة بأليكس ساندرو، لكن في الوقت الراهن لا يوجد أي نوع من المفاوضات.

مكافأة مرتقبة

يحاول يوفنتوس بقيادة مديره العام جوزيبي ماروتا الإسراع في المفاوضات مع ليفربول لإقناعه بالتخلي عن لاعب الوسط الألماني إيمري تشان. وفي هذا الصدد أكدت وسائل إعلام إيطالية أن ماروتا جاهز لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين يورو لضم اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد إيمري تشان في يونيو القادم، لكن ناديه غير مقتنع بالتخلي عنه الآن، خاصة بعد بيعه فيليب كوتينيو إلى برشلونة. لكن إدارة يوفنتوس تريد عدم تأخير الصفقة لأجل مكافأة المدير الفني ماسيميليانو أليغري على العمل الذي قدمه هذا الموسم خاصة وأن المدرب طلب تدعيم خط وسط الفريق منذ فترة ليست

بالقصيرة.

وذكرت تقارير صحافية إيطالية أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يستهدف الحصول على خدمات قلب دفاع يوفنتوس، حيث بات المدافع المخضرم في صفوف “السيدة العجوز” جورجيو كيليني على أجندة المدرب الإسباني.

وكان اللاعب صاحب الـ33 عاما قد دخل في مفاوضات لتجديد عقده مع البيانكونيري في الفترة الأخيرة، حيث تسعى إدارة اليوفي لتمديد بقائه حتى يونيو 2020. وقرر كيليني اعتزال اللعب الدولي مع الآتزوري منذ نحو شهرين بعد فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم 2018.