برنامج المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018

البرنامج يتضمن افتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 44، وحفلا موسيقيا لعابد عازريّة بعنوان 'ملحمة جلجامش'.

العرب

فعاليات متنوعة

المنامة - أعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار عن برنامج "المحرّق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته بجانب قلعة بوماهر مساء الاثنين الموافق لـ8 يناير 2018.

وكشفت هيئة الثقافة عن أهم فعاليات عام 2018، حيث تحتفل الهيئة رسمياً بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية يوم 28 يناير. ويوم 17 يناير يفتح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 44 أبوابه في الخيمة التي شيّدت خصيصاً لاحتفالات السنة بجانب قلعة عراد.

كما ستعرض الهيئة يوم 17 يناير نتائج سمبوزيوم البحرين الدولي للنحت السادس، والمقام حالياً في الساحة الخلفية لمتحف البحرين الوطني برئاسة فخرية من النحات المصري العالمي آدم حنين.

أما يوم 18 يناير، فيستضيف متحف البحرين الوطني معرض “الفن في حضارة بلاد المسلمين- مجموعة آل صباح” القادم من دار الآثار الإسلامية في الكويت.

وبمناسبة يوم السياحة العربي الذي يوافق تاريخ ميلاد الرحالة العربي ابن بطوطة، يستضيف مسرح البحرين الوطني يوم 25 فبراير حفلا موسيقيا أعدّه خصيصا لهذه المناسبة الموسيقي العالمي عابد عازريّة بعنوان “ملحمة جلجامش”.

وخلال شهر مارس سيشهد متحف البحرين الوطني افتتاح “قاعة المدافن” يوم 18 مارس موافقاً بذلك اليوم العالمي للمتاحف. ويوم 28 من الشهر نفسه تنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار معرض البحرين الدولي الـ18 للكتاب.

ويوم 24 يونيو 2018 تجتمع لجنة التراث العالمي لمدة عشرة أيام برئاسة مملكة البحرين في المنامة.

أما يوم 27 سبتمبر فتطلق هيئة البحرين للثقافة والآثار النسخة الثانية من جواز عبور السياحة الثقافية بالتزامن مع يوم السياحة العالمي. وتختتم السنة فعالياتها يوم 28 نوفمبر مع التدشين الرسمي لمركز زوار مشروع “طريق اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد جزيرة”.