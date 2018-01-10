جديد السيارات: ألفا روميو تطور سيارة كروس أوفر خارقة

شركة كيا الكورية الجنوبية الشهيرة تطرح مع بداية العام الجاري نموذجا جديدا لسيارتها الرياضية 'ستينغر' بسعر يبدأ من 35 ألف دولار للنسخة الرخيصة.

العرب

الموديل الهجين سيشكل الفارق

تعكف العلامة الإيطالية الشهيرة ألفا روميو على تطوير سيارة كروس أوفر مميزة استعدادا لإطلاقها العام المقبل.

وذكرت تقارير نقلا عن مصادر في الشركة أن الموديل الهجين الذي تعمل ألفا روميو على صناعته سيكون الأكبر من بين سياراتها الشخصية.

ويقول مختصون إنه من المتوقع أن تشكل السيارة الكروس أوفر منافسة قوية لسيارات أودي كيو 7 كونها ستأتي بنفس الحجم تقريبا وبمواصفات استثنائية.

وأهم ما في هذه المركبة الجديدة وفقا للتسريبات التي ذكرتها مجلة “أوتو إكسبرس” هو نظامها الهجين الذي يجمع بين المحركات الكهربائية والمحركات العاملة بالبنزين.

ومن المنتظر أن تأتي السيارة بمنظومة هجينة تضم محركات بنزين توربينية بأربع أسطوانات بقوة 400 حصان، وأخرى أكثر قوة بست أسطوانات بسعات تتراوح بين 2.6 و3 لترات وقوة محرك بين 510 و600 حصان.

وتحوي السيارة أنظمة إلكترونية متطورة من بينها أنظمة التحكم بالقيادة والثبات على مختلف أنواع الطرق، إضافة إلى أنظمة القيادة الذاتية وأنظمة الميلتيميديا.

ستينغر الأنيقة تظهر بملامح رياضية جديدة

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية الشهيرة مع بداية العام الجاري نموذجا جديدا لسيارتها الرياضية “ستينغر” بسعر يبدأ من 35 ألف دولار للنسخة الرخيصة، فيما يبلغ سعر النسخة المعدلة نحو 45 ألف دولار.

ويقول خبراء إن السيارة التي عرضتها الشركة للمرة الأولى في معرض ديترويت للسيارات العام الماضي ستغير جميع مفاهيم القيادة عند عشاق سيارات كيا.

وحصلت النسخة الأحدث من الموديل على محرك بنزين توربيني بسعة 2.0 لتر بقوة 248 حصانا وعلبة سرعة أوتوماتيكية متطورة بستة مجالات قادرة على زيادة سرعة السيارة من 0 إلى 100 كلم/ساعة، في أقل من 6 ثوان.

لكن الشركة لديها نسخة أخرى بنظام الدفع الرباعي حيث يزأر بداخلها محرك بقوة 353 حصانا.

وفي ما يتعلق بنسخة جي.تي، أقوى نسخ ستينغر، فتؤكد الشركة أنها تأتي بمحركات توربينية بست أسطوانات بسعة 3.3 لتر وقوة 370 حصانا، فضلا عن العديد من أنظمة الثبات ومنظومة تعليق متينة ومكابح رياضية خاصة.

فورد تقدم سيارة الفان تورنيو بتصميم مميز

أدخلت شركة فورد الأميركية تحديثات شاملة على الموديلين كوريار وكونكت من سيارة الفان تورنيو حيث تتمتع الموديلات الجديدة بتصميمات عصرية أنيقة، مع المزيد من التقنيات ومحركات محسنة.

ويطل الموديلان الجديدان بملامح تصميمية جديدة كليا على المقدمة، كما تم رفع شبكة المبرد بعض الشيء. وعلى الرغم من الرشاقة التصميمية، التي تبدو بها الموديلات الجديدة، إلا أنها تتميز بالمزيد من الرحابة عن الموديلات السابقة.

وحازت المقصورة الداخلية على تحديثات شاملة إذ تم تحسين الكابينة ولوحة القيادة بشكل هندسي. ويتوفر للموديلين محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر، مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، وآخر تربو ديزل سعة 1.5 لتر.

أما الميزة الخاصة فهي تقديم خيارات لبرامج الأنظمة المساعدة لتعزيز السلامة، حيث يتوفر للسيارة عداد السرعة الذكي ومساعد ما قبل التصادم ومساعد صف السيارة.

ويتوقع طرح الموديلين في الأسواق خلال مارس القادم، لكن فورد لم تكشف عن معلومات حول السعر حتى الآن.