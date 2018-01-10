الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

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الاربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10865

الدراسات النقدية محور جائزة الطيب صالح

المحور الثالث للمنافسة يتمثل في الدراسات النقدية حول أدب المكان، حيث حقق قفزة عالية في عدد المشاركات مقارنة بالدورات السابقة.

العرب  [نُشر في 2018/01/10، العدد: 10865، ص(15)]

تشجيع للأدب والإبداع

الخرطوم - قالت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي إنها تلقت في دورتها الثامنة 626 عملا من 28 دولة في محاور الجائزة الثلاثة للرواية والقصة القصيرة والدراسات النقدية.

ونقل الموقع الرسمي للجائزة التي تتخذ من السودان مقرا لها، عن مجذوب عيدروس الأمين العام للجائزة قوله إن “المحور الثالث للمنافسة هذا العام، وهو الدراسات النقدية حول أدب المكان، حقق قفزة عالية في عدد المشاركات مقارنة بالدورات السابقة، حيث بلغ عدد المشاركات فيه 38 عملا”.

وأضاف عيدروس أن اللجنة الفنية للجائزة “تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة سير الدورة الثامنة والترتيبات المتعلقة بالمراحل المختلفة حتى الفعاليات الختامية يومي 14 و15 فبراير 2018 بالخرطوم”.

ونذكر أن جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي تشمل ثلاثة مجالات هي: الرواية والقصة القصيرة ومجال ثالث من مجالات الإبداع الكتابي يختاره أمناء الجائزة سنويا.

وتقبل الجائزة المشاركات من جميع أنحاء العالم، شريطة أن تكون مقدمة باللغة العربية. وإلى جانب تكريم الفائزين تقيم الجائزة أنشطة ثقافية مصاحبة منها الندوة العلمية التي ستدور هذا العام حول “سرديات أدب الرحلة” بحضور أدباء عرب.

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