فان غوغ يزور الإمارات في حلة جديدة

التجربة الحسية الجديدة لن تقتصر على استقطاب عشاق الفنون من الكبار فقط، وإنما ستمثل رحلة فنية ملهمة ومختلفة من نوعها بالنسبة إلى الصغار الذين يمكنهم التفاعل مع الأجواء المحيطة والاستمتاع بالأعمال الفنية المعروضة.

العرب

لوحات حية يعيشها الجمهور

أبوظبي – تحت رعاية وزارة الثقافة وتنمية المجتمع، تستضيف الإمارات معرض «فان غوغ: اللوحات الحية» المعروف على مستوى العالم، والذي يمثل تجربة حسية متكاملة متعددة الوسائط، حيث يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر خلال العام الحالي.

وتقدم شركة «6IX Degrees Entertainment» المتخصصة بتنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية في دبي، هذه التجربة الفريدة من نوعها في الإمارات، حيث تجمع تجربة «فان غوغ: اللوحات الحية» ما بين أروع المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية المختارة، إلى جانب مجموعة من اللوحات الفنية التي أبدعها الرسام المشهور، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف صورة.

وستعرض مجموعة من لوحات الفنان إلى جانب الصور الملهمة على الجدران والأرضيات والسقف ضمن المعرض، وذلك باستخدام 40 جهاز إسقاط صور عالي الدقة.

وتتضمن التجربة الاستثنائية للزوار مزيجا فريدا من الأضواء والألوان والأصوات، وذلك مع استعراض الأعمال الفنية الشهيرة، والتي تعرض مجتمعة، حيث يتم تقسيمها إلى أجزاء متعددة أو يتم تكبيرها حسب مقاسات أكبر.

كما تستقطب المقطوعات الموسيقية المختارة بكل عناية عشاق الفنون، والذين سيغوصون في التفاصيل المذهلة والألوان المشرقة في لوحات الرسام فان غوغ، لتكشف عن المعاني والأفكار التي تتضمنها الأعمال الفنية التي أبدعها الفنان الشهير.

للمرة الأولى في العالم العربي تعرض أعمال فان غوغ بهذا الأسلوب الفريد من نوعه الموجه للكبار والصغار أيضا

وتزور تجربة «فان غوغ: اللوحات الحية» كلا من أبوظبي ودبي، حيث سيقام في كل منهما معرض يستمر لمدة ستة أسابيع، من المتوقع أن يكون واحدا من أبرز الفعاليات الثقافية على مدار العام.

ويستضيف مسرح أبوظبي الوطني هذه التجربة من 14 يناير إلى 26 فبراير 2018، ليتنقل بعد ذلك إلى دبي، حيث سيقام المعرض في حي دبي للتصميم من 11 مارس إلى 23 أبريل 2018.

ولد الفنان الهولندي فان غوغ في 30 مارس 1853، ويعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة والمعروفة في تاريخ الفن. أبدع على مدى مسيرته الفنية المميزة أكثر من 2000 عمل فني تشمل 860 لوحة زيتية، وذلك قبل وفاته بتاريخ 29 يوليو 1890.

ورغم أن مشاهدة أعمال الرسام فان غوغ متاحة في المعارض حول العالم منذ أكثر من 100 سنة، فإنها المرة الأولى التي تستعرض فيها الأعمال بهذا الأسلوب الفريد من نوعه.

ويعدّ معرض «فان غوغ: اللوحات الحية» أكثر من تجربة مميزة لأعمال الرسام الهولندي الشهير، إذ يقدم تجربة حسية متكاملة ومتعددة الوسائط، بعيدة كل البعد عن الأساليب التقليدية، التي غالبا ما تكون من خلال معارض صامتة للوحات معلقة فقط. ويقدم الحدث للزائرين تجربة مختلفة تجعلهم ينغمسون في عالم الرسام فان غوغ، حيث تنتشر من حولهم الصور والأصوات لتملأ مساحة المعرض وتجعله أكثر متعة وتميزا سواء أكان الزائرون يتجولون بين مساحات المعرض، أم يقفون في أماكن محددة، ويطلعون على الأجواء المحيطة بهم.

ولن تقتصر هذه التجربة الحسية الجديدة على استقطاب عشاق الفنون من الكبار فقط، وإنما ستمثل رحلة فنية ملهمة ومختلفة من نوعها بالنسبة إلى الصغار الذين يمكنهم التفاعل مع الأجواء المحيطة والاستمتاع بالأعمال الفنية المعروضة.