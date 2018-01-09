تسجيل صوتي لابن نتانياهو يكشف تلاعب والده في صفقة غاز

ابن رئيس الوزراء الاسرائيلي يتعرض لموجة انتقادات واسعة بعد تسجيل صوتي له يتحدث فيه عن صفقة للغاز الطبيعي عقدها والده، مثيرا ردود فعل غاضبة.

العرب

صفقة بقيمة عشرين مليار دولار تحدث عنها ابن نتانياهو

القدس - تعرض ابن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى انتقادات شديدة الثلاثاء بعد ان بث التلفزيون الاسرائيلي تسجيلا صوتيا له يبدو فيه في حالة سكر ويتحدث عن صفقة للغاز الطبيعي عقدها والده، مثيرا ردود فعل غاضبة.

وبثت القناة الثانية الاسرائيلية الخاصة في وقت متأخر مساء الاثنين الحديث الذي يعود الى عام 2015 وفيه يقول يائير ابن نتيناهو لصديقه ابن أحد أقطاب الغاز في اسرائيل الملياردير كوبي ميمون، "أنت تجادلني على 400 شاقل (116 دولارا) أبي ساعد أباك للحصول على صفقة بقيمة عشرين مليار دولار ضمن خطة تقاسم عائدات الغاز الطبيعي في إسرائيل".

سُجلت المحادثة لدى خروج يائير نتانياهو من نادي للتعري، ويبدو في حالة سكر وبرفقة حارس امن عينته الدولة. ويبلغ يائير اليوم 26 عاما.

واصدر يائير نتانياهو بيانا اعتذر فيه وقال "كنت امزح بشان صفقة الغاز ولم اكن اكترث لها، وليس لي علم بتفاصيلها".

واضاف "تحدثت عن النساء وأشياء أخرى ما كان ينبغي أن تقال وهي محض هراء"، وأضاف ان هذه الاقوال لا تمثله "ولا تمثل القيم التي نشأ عليها".

ووقع نتانياهو في نهاية 2015 على بند يتيح له تجاوز مفوض مكافحة الاحتكار ويسهل الطريق للموافقة على خطة الغاز.

وواجه نتانياهو معركة سياسية صعبة حول ترتيبات الغاز الطبيعي في إسرائيل، مع المعارضة التي لجأت الى المحكمة العليا وساد جدالا كبيرا.

وقال زعيم حزب العمل والمعسكر الصهيوني افي غاباي ان التسجيل "وصمة عار جديدة على صفقة الغاز الفاسدة".

وتعرض يائير نتانياهو الى انتقادات اخرى بشان اصطحاب حارس امن معين من قبل الدولة الى ناد للتعري علما أن الحكومة تخصص له حراسة دائمة وسيارة وسائقا.