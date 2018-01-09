إصابة قيادي في حماس برصاصة في رأسه

حركة حماس تعلن أن القيادي عماد العلمي أصيب برأسه برصاصة أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في منزله بمدينة غزة.

العرب

حالته حرجة

غزة - تعرض القيادي في حركة حماس عماد العلمي، الثلاثاء، لإصابة مباشرة بالرصاص في رأسه أثناء وجوه داخل منزله في قطاع غزة الذي تحكمه الحركة الإسلامية منذ يونيو 2007.

والعلمي يعد من المؤسسين لحركة حماس وعضوا سابقا في مكتبها السياسي الذي يترأسه الآن إسماعيل هنية.

وسارعت حركة حماس فور الإعلان عن إصابة العلمي برصاصة مباشرة في رأسه إلى التأكيد أنه تعرض للإصابة في منزله "خلال تفقده لسلاحه الشخصي".

وأكد مصدر طبي فلسطيني إن حالة العلمي "حرجة" بعد وصوله إلى مستشفى الشفاء بغزة.

وأكد فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحافي "إصابة القيادي في حماس المهندس عماد العلمي بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي داخل بيته وحالته حرجة".

وقال خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن العلمي أصيب في رأسه أثناء تفقده لسلاحه الشخصي، مشيرا إلى أن حالته حرجة.

والعلمي عاد إلى قطاع غزة في العام 2012 وهو في الأصل من سكان مدينة غزة، لكنه أقام في الخارج وخصوصا في سوريا نحو 23 عاما بعد أن أبعدته إسرائيل خارج الأراضي الفلسطينية.

وكان العلمي أول ممثل لحركة حماس في إيران، وعضوا في المكتب السياسي للحركة ونائبا لرئيس الحركة في غزة إسماعيل هنية خلال الدورة الانتخابية السابقة، بحسب موقع حماس الالكتروني.

وأصيب في غارة إسرائيلية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في نهاية عام 2014 أدت إلى بتر قدمه اليمنى.

وتعد حادثة إصابة العلمي الثالثة التي يتعرض لها قياديون في حماس منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها قيادي أمني بارز في الحركة.

وفي 27 أكتوبر الماضي نجا توفيق أبونعيم قائد القوات الأمنية لحركة حماس في قطاع غزة من محاولة اغتيال إثر انفجار وقع في سيارته وسط قطاع غزة.

وفي مارس من العام الماضي قتل مازن فقها برصاص مجهولين في ظروف غامضة قالت حماس إن عملاء لإسرائيل وراء عملية تصفيته، علما أنه معتقل سابق لدى إسرائيل التي أبعدته من الضفة الغربية إلى غزة فور الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل عام 2011.