قصف وغارات إسرائيلية قرب دمشق

الجيش السوري يعلن أن إسرائيل شنت غارات جوية وقصفا صاروخيا على سوريا ما أوقع أضرارا مادية 'قرب أحد المواقع العسكرية'.

العرب

صد الاعتداءات الإسرائيلية

بيروت - قال الجيش السوري في بيان أذاعته وسائل الإعلام الرسمية إن إسرائيل هاجمت الأراضي السورية ثلاث مرات الثلاثاء بالطائرات وبإطلاق صاروخين أرض/أرض.

وقال البيان "قام طيران العدو الصهيوني... فجر الثلاثاء بإطلاق عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى الطائرات".

وأضاف البيان أن إسرائيل أطلقت فيما بعد صاروخين أرض/أرض "من الجولان المحتل تصدى لهما دفاعنا الجوي وأسقطهما".

وذكر أنه في وقت لاحق أطلقت الطائرات الإسرائيلية أربعة صواريخ "من طبريا تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخا وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على البيان السوري. ورغم أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي كشف في أغسطس أن طائراته هاجمت مواقع في سوريا حوالي 100 مرة فإن سياسة إسرائيل عموما تقوم على عدم نفي أو تأكيد مثل هذه العمليات.

وقد تعهدت إسرائيل بمنع استخدام الأراضي السورية لإقامة قواعد لإيران فيها أو لنقل أسلحة متطورة إلى جماعة حزب الله اللبنانية التي تساند سوريا.

وجددت القيادة العامة للجيش السوري في البيان "تحذيرها من التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال العدوانية" التي قالت إنها تؤكد "من جديد دعم إسرائيل للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا".

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت اسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا. كما استهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي.

ولا تزال سوريا واسرائيل في حالة حرب، وتحتل اسرائيل منذ يونيو 1967 حوالي 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في العام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.

ولا تزال نحو 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.