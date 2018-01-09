الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

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الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

توماس كوك: واثقون من قدرة تونس على تأمين مناطقها السياحية

عدد السياح الفرنسيين للبلاد تطور بنسبة 45 بالمئة، مقارنة بالموسم الماضي، حيث تجاوز عددهم500 ألف.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(7)]

آمال بعودة تونس للمراتب الأولى في الوجهات السياحية للفرنسيين

جربة (تونس) - أعربت مجموعة توماس كوك السياحية العالمية عن ثقتها في إمكانية تأمين تونس لمناطقها السياحية.

وقالت مديرة اتصالات المجموعة، دلفين لاكوادبييريتي، خلال افتتاح المؤتمر السنوي لمتعهد الرحلات البريطاني، مجموعة توماس كوك"، الذي استضافته جزيرة جربة التونسية (جنوب)، بمشاركة 300 من وكلاء السفر في فرنسا، إن "تونس من الوجهات السياحية التاريخية للمجموعة، ونتمنى عودتها تونس للمراتب الأولى في الوجهات السياحية بالنسبة لفرنسا".

وبعد تراجع حاد في صناعة السياحة الوافدة لتونس منذ 2015، شهد الموسم السياحي الحالي تطورا لافتا في عدد السياح الوافدين.

واستعادت السياحة التونسية عافيتها مستفيدة من التحسن الأمني الذي شهدته البلاد خلال السنة الماضية.

وقالت آمال الحشاني، المسؤولة المحلية للسياحة بمحافظة مدنين (جنوب شرق)، إن "عدد السياح الفرنسيين للبلاد تطور بنسبة 45 بالمئة، مقارنة بالموسم الماضي، حيث تجاوز عدد السياح الفرنسيين 500 ألف".

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