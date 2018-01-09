كويت إنرجي تسعى للاندماج مع سوكو أنترناشونال

شركة سوكو أنترناشونال للتنقيب وإنتاج النفط والغاز تعكف على تقييم اندماج مع شركة كويت إنرجي للنفط والغاز.

العرب

تخفيف انكشاف كويت إنرجي على العراق

لندن – كشفت شركة سوكو أنترناشونال للتنقيب وإنتاج النفط والغاز المدرجة في بورصة لندن أمس أنها تعكف على تقييم اندماج مع شركة كويت إنرجي للنفط والغاز. وقالت إن المباحثات مع مجلس إدارة كويت إنرجي المشكل حديثا لا تزال في مرحلة أولية ولم يتم الاتفاق على شروط الصفقة.

ويرى محللون أن الاندماج سيوفر سبيلا للشركة الكويتية لدخول البورصة بعد أن عجزت العام الماضي عن استكمال طرح عام أولي في لندن، كانت تأمل في جمع نحو 150 مليون دولار من خلاله.

وأكدت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 500 مليون دولار في بيان نشرته بورصة لندن أنها “تعكف على تقييم اندماج محتمل بين طرفين متكافئين في سياق هدفها المعلن لإعادة تشكيل أعمالها على نحو استراتيجي وتنمية محفظتها الاستثمارية”.

وامتنعت كويت إنرجي عن التعليق على مباحثات الاندماج، التي أظهرت ارتفاع سهم سوكو أنترناشونال بنسبة 15 بالمئة أمس، أنها في مرحلة جدية.

وتملك كويت إنرجي، أصولا في العراق وسلطنة عمان ومصر واليمن. أما سوكو فانكشافها الجغرافي مختلف تماما، إذ تعمل في فيتنام والكونغو وأنغولا ولا تملك أصولا كبيرة في الشرق الأوسط.

وقال توماس ستريتر رئيس بحوث الاستثمار لدى إم.بي كوموديتيز كابيتال إن “الاندماج قد يعود بالنفع على الشركتين. ستحصل سوكو على محفظة أصول جذابة منخفضة التكلفة، أما كويت إنرجي فسيوفر لها ذلك سبيلا لتسييل بعض حيازاتها”.

وأضاف أن محفظة كويت إنرجي جذابة جدا “لكن من زاوية الطرح العام الأولي فإن وجود الأصول في العراق يجعلها محفوفة بمخاطر عالية للغاية. مع الاندماج، من المرجح أن يحصل مساهمو الشركة على سهم سوكو وسيتمكنون من بيعه في مرحلة لاحقة”.

وبلغت السيولة النقدية لدى سوكو 132 مليون دولار في سبتمبر الماضي، في حين بلغت السيولة النقدية لدى كويت إنرجي 43 مليون دولار في نهاية سبتمبر.

وقال مصدر مطلع أن الاندماج المحتمل سيكون “بين طرفين متكافئين ومتماثلين للغاية في الحجم والعمليات، لكن مع اختلاف انكشافهما الجغرافي”.