الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

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الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

ماي تسعى إلى صفقة خروج من أوروبا تناسب بريطانيا كلها

رئيسة الوزراء تسعى إلى التوصّل إلى صفقة وأن تكون صفقة جيدة تناسب كل أرجاء المملكة المتحدة.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(5)]

الخروج بأخف الأضرار

لندن - قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين، إن ماي أوضحت رغبتها في الوصول عبر التفاوض إلى صفقة خروج من الاتحاد الأوروبي تناسب المملكة المتحدة كلها وإنها لا تعتقد أنّ الوقت الحالي ملائم لإجراء استفتاء ثان على استقلال أسكتلندا.

وأضاف المتحدث “رئيسة الوزراء واضحة تماما في تصميمها على التوصّل إلى صفقة وأن تكون صفقة جيدة تناسب كل أرجاء المملكة المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، وهي واضحة تماما منذ عدة شهور في ما يتعلق بأنّ الوقت الحالي غير مناسب لإجراء استفتاء ثان في أسكتلندا”. وتأتي تصريحات ماي حول بريكست تزامنا مع استقالة الوزير البريطاني المسؤول عن ملف أيرلندا الشمالية جيمس بروكنشاير، قبيل الإعلان عن تعديل وزاري، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن استقالة الوزير كانت لأسباب صحية.

واستقال بروكنشاير، بعد عام على استقالة الحكومة في هذه المقاطعة البريطانية، حيث فشل في التوصّل إلى تشكيل حكومة أيرلندية شمالية جديدة بدلا من الحكومة السابقة التي انهارت إثر استقالة نائب رئيس الوزراء مارتن ماكغينيس في يناير الماضي.

وكان ماكغينيس المسؤول عن حزب الشين فين، استقال احتجاجا على الاحتيال في إدارة الدعم الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة من قبل رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر. وحيال عجز الوحدويين في الحزب الوحدوي الديمقراطي والقوميين في شين فين على الاتفاق من أجل تشكيل حكومة تحالف جديدة بعد انتخابات المناطق في مارس الماضي، باتت لندن تتولى ميزانية أيرلندا الشمالية.

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