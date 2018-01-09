العراق يدعو 36 شركة عالمية لتطوير الصناعات الحربية

الحكومة العراقية توجه دعوة إلى 36 شركة عالمية متخصصة ورصينة للمشاركة في تطوير الصناعات الحربية في البلاد.

العرب

دعوة للاستثمار في الصناعات الحربية

بغداد – أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها وجهت دعوة إلى 36 شركة عالمية متخصصة ورصينة للمشاركة في تطوير الصناعات الحربية في العراق.

وقال وزير الصناعة بالوكالة محمد شياع السوداني في كلمة خلال المؤتمر الموسع للصناعات الحربية إن الدعوة شملت شركات من دول صناعية كبرى منها الولايات المتحدة وروسيا وبلدان آسيوية بعد أن تم ترشيح تلك الشركات من قبل سفارات دولها.

وأضاف أن وزارة الصناعة “اتخذت الإجراءات التدقيقية مع المؤسسات العراقية المعنية، وهي خطوة من أجل تطوير الصناعات الحربية العراقية”.

وكشف عن إعادة تشكيل تلك المؤسسات ودمج معاملها تحت مظلة وزارة الصناعة والمعادن بعد حالة التشتت والفوضى التي كانت سائدة منذ تقسيمها بين وزارات المالية والصناعة والدفاع في أعقاب الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003.

ودعا السوداني “المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب كافة إلى الاستثمار في الصناعات الحربية من خلال جلب خطوط للتصنيع والحصول على حقوق الامتياز أو الوكالة وحسب الضوابط والقـوانين العراقية المعمول بها” وأكد أن الحكومة تضمن لهم تسويق كل المنتجات إلى الجهات المعنية.

وطالب الجهات المستفيدة المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بالتعاون البناء في دعم هذا المشروع من خلال تخصيص مبالغ لشراء منتجات شركة الصناعات الحربية العامة وفق الأصول القانونية لحين إبرام عقود الاستثمار أو الشراكة.

وقال إن الوزارة ماضية في سعيها إلى بناء قاعدة صناعية حربية فعالة لتحقيق السيادة الوطنية والمكانة الدولية، مؤكدا أن التعاون مع القطاع الخاص في مجال إنتاج الأعتدة والمستلزمات الحربية الخفيفة يمثل أولوية للوزارة ويمكن أن يوفر 900 مليون دولار لخزينة الدولة.