الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

طهران تواجه انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بالوعيد

دعوة عراقجي تأتي بناء على معلومات مؤكدة تلقتها طهران، تؤكد مضي دونالد ترامب في تنفيذه وعوده السابقة بالخروج من الاتفاق النووي.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(5)]

ترامب يريد الخروج من الاتفاق

طهران - دعا نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين، قادة دول العالم أن يكونوا مستعدين للخطوة، التي قد يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخروج من الاتفاق النووي، الذي طالما اعتبره اتفاقا يصبّ في مصلحة طهران، ووصفه بأنه الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال عراقجي “من الممكن في الأيام المقبلة أن تخرج أميركا من الاتفاق النووي، وعلى العالم أن يكون مستعدا لهذه المرحلة”، لافتا إلى أن “ترامب منذ عام يحاول وبكل قوة الخروج من الاتفاق النووي”.

ويرى مراقبون أن دعوة عراقجي تأتي بناء على معلومات مؤكدة تلقتها طهران، تؤكد مضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذه وعوده السابقة بالخروج من الاتفاق النووي، الذي لم تحترم إيران بنوده، عبر مواصلتها تطوير الصواريخ الباليستية.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن بلاده توقّعت جميع السيناريوهات المحتملة واتخذت القرارات اللازمة لكل سيناريو محتمل، وأدرجت جميع الخيارات ولكل الظروف علي الطاولة.

وتابع قاسمي “الانسحاب المحتمل لأميركا أو أي سلوك غير منطقي من قبلها سيواجه بردّ حازم وقوّيّ من قبلنا”، مضيفا “إذا ارتكبت أميركا خطأ فادحا بهذا الشأن، فإن الإجراءات التي اتخذناها ستجعل الإدارة الأميركية تندم علي فعلتها”.

ويعتبر دونالد ترامب أنّ الاتفاق الموقّع بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وروسيا في 2015، كان سيئا، مهدّدا بانسحاب بلاده منه، إلا أن أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق وتدفع نحو المزيد من العقوبات عوضا عن إلغائه.

:: اقرأ أيضاً

هجوم المسلحين على الغوطة يعطي الأسد مبررا لإنهاء الهدنة

سويسرا تكشف عن شبكات قطرية لتمويل الإرهاب

التكتل الانتخابي العابر للطائفية لم يعد الطريق السالكة أمام علاوي للعودة إلى الواجهة

توقيت إعلان إحباط مخطط إرهابي بالأردن يثير التكهنات

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

يوسف الشاهد: 2018 آخر عام صعب على التونسيين

2018-01-09

ظريف يبحث في بروكسل سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

2018-01-09

قصف وغارات إسرائيلية قرب دمشق

2018-01-09

سيف الإسلام القذافي.. رئيس ليبيا القادم؟

2018-01-09

إصابة قيادي في حماس برصاصة في رأسه

2018-01-09

تركيا توسع تدخلها العسكري في عفرين ومنبج

2018-01-09

أحكام بالمؤبد والسجن بحق 262 مؤيدا لمرسي في 'فض اعتصام النهضة'

2018-01-09

تسجيل صوتي لابن نتانياهو يكشف تلاعب والده في صفقة غاز

2018-01-09

بيونغ يانغ تأمل في إحراز 'نتائج قيمة' في المحادثات مع سول

2018-01-09

مقاتلون أكراد في سوريا يبثون شريط فيديو لجهادية فرنسية معتقلة لديهم

2018-01-09

:: اختيارات المحرر

فن الأنفوغرافيك يجذب السعوديات ويثري خيالهن

أهالي لبدة الليبية يتطوعون لحماية آثار بلادهم من النهب والسرقة

الأمهات العزباوات.. نساء يحاربن لأجل تربية أطفالهن

احتمالات نجاة مرضى القلب المتزوجين أكثر من العزاب

ساعة براغ الفلكية تحتجب عن الزوار

صفاء سلطان توقع عقد 'الضاحك الباكي'

اتجاهات تهيمن على عالم الأثاث والديكور

جواد ماكرون مقابل باندا الصين

الصقارة تجمع النساء والرجال في السعودية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا