الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

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الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

أبرز تغريدات العرب: 'شكرا' كلمة سحرية تكسر الحواجز

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(19)]

omaralmanea@

من يتغنّى بانخفاض الأسعار نتيجة ركود اقتصادي مثل الذي يقابل شخصا نحف بسبب مرض عضال ويقول له ما شاء الله نحفت.

MarwanJumaili@

الحقوق ليست هبة أو منّة من رئيس أو زعيم بل هي حق رباني وواجب على كل إنسان أن يحافظ عليها، سنستمر في المطالبة بحقوق من سلب منه هذا الحق الإلهي والعراق هو ساحتنا.

Myriam_B_A@

الشعار المركزي للحراك الاجتماعي : إسقاط الإجراءات المتعلقة بالزيادات في الأسعار وتعليق العمل بقانون المالية.

Samah_Kasamani@

لبنان كل يوم يصرخ: كفى وجعا، كفى طعنا في الظهر، كفى نفاقا من على المنابر، كفى سرقة ونهبا، كفى متاجرةً بآمال الناس.

Lama_algosaibi@

لماذا البعض عاجز عن التعبير عن امتنانه! “شكرًا” كلمة سحرية تكسر الحواجز وتنشر الود بين البشر، اشكر لأبسط الأسباب؛ اشكر السائق، اشكر البائع، اشكر عامل التنظيف.

RjiliChaouki@

لا تخف أبداً من أن ترفع صوتك من أجل الصدق والحقيقة ومن أجل التعاطف ضد الظلم والكذب والطمع. لو فعل كل الناس ذلك.. سيتغير العالم.

fouadkhreis@

البندورة مفيدة، الذرة والخس والملفوف كذلك مفيدة، البطاطا أيضا مفيدة، الجبنة مفيدة، الخبز “عسلامتو”. “طيب ليش بس يصير اسمهم برغر بيصيروا مضرين..

shouaise_sh@

“ليس كل ما يتمناه المرء يدركه”، لكن ما يتمناه الذي عنده واسطة يدركه، “ويدرك بي بيه للغرض اللي بده ياه”.

Hazem_Hosny@

يبدو لي أن الإخوان لم يتعلموا شيئاً مما تعرضوا له طيلة 9 عقود، ولا هم حاولوا فهم لماذا يعانون مهما ارتفعوا… تعليقاتهم تشي بأزمة حقيقية في إدراك الحقائق..

al7akeem_@

العقول الكبيرة تبحث الأفكار، والعقول المتفتحة تناقش الأحداث، والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس.

YouSiF_ALHajRi@

عُموماً أنت لا تقدر على معرفة نفسك إلا لَمّا تضطر إلى مواجهة “أعمق مخاوفك!”، بعدها تعرف معدنك!

تابعوا:

TheEconomist@

ذي إيكونوميست

مجلة أسبوعية دولية.

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