سيارة كهربائية صينية ببطارية قابلة للاستبدال

السيارة الكهربائية سباعية المقاعد تأتي بطول خمسة أمتار وذات هيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم، تعتمد نظام دفع كهربائي على العجلات الأربع.

العرب

تعزيز قدرة السيارات على التأقلم مع ثورة صناعة البطاريات

بكين – انفردت شركة نيو الصينية في أيقونتها الكهربائية الجديدة إي.أس 8 التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، بإمكانية تجهيزها ليس ببطارية يتم شحنها فحسب، بل يمكن استبدالها أيضا ببطاريات أخرى مشحونة من محطات التزود بالطاقة.

وأوضحت مجلة “هايزى.دي” الألمانية أن السيارة الكهربائية سباعية المقاعد التي تأتي بطول خمسة أمتار وذات هيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم، تعتمد نظام دفع كهربائي على العجلات الأربع.

ويتم تخزين التيار الكهربائي اللازم لعملية الدفع الكهربائي في بطارية سعة 70 كيلوواط ساعة، ومن المفترض أن تكفي شحنة البطارية لقطع مسافة سير تبلغ 355 كلم، وبعد ذلك يمكن شحن البطارية أو استبدالها ببطارية أخرى مشحونة.

ولم يسبق لشركات السيارات الكهربائية أن قامت بهذا الأمر من قبل، وهو ما يمهد، وفق المختصين، لتغيير نمط شحن تلك المركبات مستقبلا في ظل المنافسة بين المصنعين.

وتنطلق السيارة الكهربائية، التي تباع بنصف سعر سيارة شركة تيسلا الأميركية موديل إكس، من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.4 ثوان.

وطرحت شركة نيو التي تأسست في عام 2014 سيارتها الجديدة في بكين مطلع هذا العام بسعر يبدأ بنحو 69 ألف دولار قبل احتساب الدعم الحكومي.

ويمثل هذا السعر نصف سعر تيسلا موديل إكس التي يبدأ سعرها من نحو 128 ألف دولار بعد احتساب الرسوم الجمركية إلى الصين.

وتعتمد السيارة الصينية الكهربائية على نظام مراقبة فائق للمحيط الخارجي بفضل مجموعة من الكاميرات، ومستشعرات بالموجات فوق الصوتية، وخمسة أنظمة استشعار رادارية.

والسيارة إي.أس 8 هي أول سيارة تقوم شركة نيو بإنتاجها على نطاق واسع للسوق الصيني الذي يمثل حاليا أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية، متفوقة في ذلك على الولايات المتحدة.