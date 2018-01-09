جهود إماراتية تدفع القوات اليمنية على الساحل الغربي

قيادي عسكري حوثي يسلم نفسه للقوات الإماراتية في اليمن وتقدم كبير لقوات الشرعية في عدة جبهات.

العرب

دعم فعّال

المخا (اليمن) - حقّقت القوّات الموالية للشرعية اليمنية، الإثنين، المزيد من التقدّم على حساب ميليشيا الحوثي في عدّة جبهات مستفيدة من الدعم الكبير من قوّات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأتاح الغطاء الجوي الذي وفّره طيران القوات المسلحة الإماراتية لتلك القوات، التقدّم على الساحل الغربي لليمن جنوبي مديرية حيس بين تعز والحديدة قاطعة خط إمداد الميليشيا التابعة لإيران.

وتقدمت قوات الشرعية عبر طريق المخا باتجاه المزارع المحاذية للخط الرابط بين حيس وتعز وقامت بتمشيطها.

وتمكنت وحدات القوات المسلحة الإماراتية من تأمين الطريق وقطع الإمدادات القادمة للميليشيا التي تم أسر العشرات من عناصرها خلال عمليات استعادة السيطرة على عدد من القرى في المنطقة، كما تم خلال عمليات التمشيط الاستيلاء على عدد من الدبابات والعربات العسكرية.

وبثت وكالة الأنباء الإماراتية مقطع فيديو تضمن لقاء مع قيادي حوثي يدعى حمير إبراهيم وكان يشغل خطّة مسؤول عسكري عن جبهة حيس والخوخة. وقالت إنّ حمير أعلن تسليم نفسه للقوات الإماراتية في اليمن.

وبشمال البلاد أعلن الجيش اليمني، الإثنين، استعادة السيطرة على سلسلة جبال أم العظم بمحافظة صعدة ليقطع بذلك خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي وليمنع تسلل عناصرها إلى الحدود السعودية.