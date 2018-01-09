الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

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الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

#هاشتاغ اليوم: صرخة سودانية على تويتر: العيشة بجنيه

ناشطون سودانيون يطالبون بضرورة محاربة الفساد واستغلال ثروات البلاد المتنوعة وتوزيعها بشكل عادل على كل فئات المجتمع بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(19)]

أزمة ضمير

الخرطوم- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان حالة غضب واسعة بسبب ارتفاع أسعار الخبز، وحمّل مغردون الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور في السودان، وذلك عبر عدة هاشتاغات أبرزها #سكاتكم_شين و#ارتفاع_الأسعار_المتصاعد و#العيشة_بجنيه و#السودان_ميزانية_2018.

وطالب الناشطون بضرورة محاربة الفساد، واستغلال ثروات البلاد المتنوعة وتوزيعها بشكل عادل على كل فئات المجتمع. وقال ناشط:

KhalidmeTaha@

الشعب_السوداني_يريد حلاً جذريا لكل مشاكله وليس فقط المشاكل الاقتصادية. كم تحدثنا عن الأزمات بداية بـ#السودان_أزمة_ضمير ومرورا بكل ما يهم المواطن البسيط والوطن. أعلم أن لا حياة لمن تنادي في ظل الوضع الراهن لكن لا بد لنا من حلول.

وسخر آخر:

MohammedBrema@

كوّنوا لجنة لمكافحة الفساد فقلنا ثمة لجنة ستكافح نفسها… يعني إذا أعطيت الجراد مبيدا فسيرش نفسه؟ لا طبعا ولكن يمكن أن يرش النحل وبذلك لن نلقى عسلا.

وكتب الصحافي محمد حيدر:

mohmmedhyder@

اليوم نقرأ: #العيشة_بجنيه وقد قرأنا سابقا المقال الشهير (من أين أتى هؤلاء) نعم مازالوا يتحدثون عن الرخاء والناس جياع، الأفضل أن نموت بشرف..

وجاء في تغريدة:

mustafamisbah1@

النصيحة للحاكم مثل القملة في رأس نسيبتك لا تستطيع أن تقول لها هذه قملة ولا تستطيع معسها في رأسها، كما لا تستطيع أن تقول لها أنت مقمّلة.. هذا وضع بعض الناس المتعاطفين مع الشعب والخائفين من الحكومة.

وعبر مغرد:

tweeta901@

شنو الخلوه ومازادوه؟ غير نقص العمر والحيل شنو السابوه وماقطعوه؟ حتى الوطن قصوه من مليون صبح كم ميل؟

وكتب ناشط:

Alsheikh30@

والله العظيم كنت في قمة الغضب والإحباط والكراهية لهذا النظام وأنا أقف في المخبز أدفع 20 جنيها قيمة 20 عيشة كنت أدفع فيها 10 جنيهات قبل يومين.. العيشة نفسها والوزن نفسه! هذا حالي فما حال الأسر الكبيرة.. ما حال الأسر الفقيرة.. ما حال الأسر المعدمة؟

وعبرت مغردة:

Ran_faw@

حين تصاب بالحمى ويكون السبب ملاريا مهما تناولت دواء البنادول فلن تصير في صحة جيدة حتى لو انخفضت الحمى قليلا.. الحل هو أن تعالج الملاريا (المرض) وليس (العرض) . البحث عن حلول لـ#ارتفاع_الأسعار_المتصاعد، بحث عن علاج عرض لحكومة مرض.

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