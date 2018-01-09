الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

فيسبوك بطل الحريات في آسيا

في فيتنام تحظر وسائل الإعلام المستقلة فعليا، بينما يعد فيسبوك واحدا من مصادر المعلومات غير المقيدة ويستخدم المدونون الفيتناميون تقريبا المنصة حصريا لنشر آرائهم.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(19)]

فيسبوك منصة تسمح بالنقاش

بانكوك- يوفر عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك في منطقة جنوب شرق آسيا، وتحديدا في تايلاند وكمبوديا وفيتنام، منصة تسمح بالنقاش أكثر مما تسمح به وسائل الإعلام المحلية، التي عادة ما تمارس الرقابة الذاتية، إلا أن الحكومات لم تعدم الوسيلة لملاحقة الناشطين وتهديدهم.

وصدر قبل أيام حكم بالسجن لمدة 18 شهرا بحق امرأة كفيفة في تايلاند بتهمة العيب في الذات الملكية، بعد أن أعادت نشر مقال كتبه أكاديمي تايلاندي يعيش في منفى اختياري على أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وحكم على نارواياتي ماسوي (23 عاما) بالسجن ثلاث سنوات، لكن المحكمة خفضت العقوبة إلى 18 شهرا بعد إقرارها بالذنب.

ويعد هذا الحكم أحدث حلقة في سلسلة أحكام السجن المطولة الصادرة عن المحاكم التايلاندية ضد المخالفين لقانون الذات الملكية الصارم في البلاد، الذي يحظر انتقاد العائلة المالكة، حيث يواجه المدانون عقوبات بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما عن كل جريمة.

ومعظم قضايا قانون العيب في الذات الملكية، التي تقترب من 100 قضية، والتي سلكت طريقها إلى المحاكم في تايلاند في ظل حكم المجلس العسكري الحالي، كانت بسبب إعادة نشر مقالات وكتابة منشورات أو حتى مجرد النقر على زر “أعجبني” في “فيسبوك”.

وفي كمبوديا، تحركت السلطات بقوة لمراقبة فيسبوك في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقرر أن تجرى في 29 يوليو المقبل، سعيا منها إلى تكميم أي انتقاد لرئيس الوزراء هون سن من قبل المعارضة أو المواطنين الكمبوديين العاديين.

وكان سام رينسي، المعارض المنفي حاليا والزعيم السابق لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي الذي تم حله مؤخرا، الهدف الأبرز لحملة الحكومة ضد منتقدي هون سن.

واتهم رينسي في ديسمبر الماضي بالتشهير بسبب تعليقات له على فيسبوك دعا فيها القوات المسلحة الكمبودية إلى عدم الانصياع لأوامر ما وصفهم بـ”الطغاة” إذا طلب منها إطلاق النار على “الأبرياء”.

وقال إير صوفال، أستاذ الدبلوماسية والشؤون العالمية المساعد في كلية أوكسيدنتال في لوس انجليس “إنه استمرار للسلوك: التوقيف وتوجيه الاتهام لأي شخص حتى تتمكن من تخويف الآخرين”. وأضاف إير، هناك قول صيني مأثور: “اُقتلْ الدجاجة يَخَفْ القرد”.

أما في فيتنام فتحظر وسائل الإعلام المستقلة فعليا، بينما يعد فيسبوك واحدا من مصادر المعلومات غير المقيدة عن المجتمع والسياسة في البلاد. ويستخدم المدونون الفيتناميون تقريبا المنصة حصريا لنشر آرائهم.

:: اقرأ أيضاً

مصور الملوك الثلاثة لـ'العرب': العصر الرقمي قلص زمن صناعة الصورة

مكافحة خطاب الكراهية تصطدم بحرية التعبير في ألمانيا

استقالة محررة بي بي سي في الصين بسبب الأجور

#هاشتاغ اليوم: صرخة سودانية على تويتر: العيشة بجنيه

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

يوسف الشاهد: 2018 آخر عام صعب على التونسيين

2018-01-09

ظريف يبحث في بروكسل سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

2018-01-09

قصف وغارات إسرائيلية قرب دمشق

2018-01-09

سيف الإسلام القذافي.. رئيس ليبيا القادم؟

2018-01-09

إصابة قيادي في حماس برصاصة في رأسه

2018-01-09

تركيا توسع تدخلها العسكري في عفرين ومنبج

2018-01-09

أحكام بالمؤبد والسجن بحق 262 مؤيدا لمرسي في 'فض اعتصام النهضة'

2018-01-09

تسجيل صوتي لابن نتانياهو يكشف تلاعب والده في صفقة غاز

2018-01-09

بيونغ يانغ تأمل في إحراز 'نتائج قيمة' في المحادثات مع سول

2018-01-09

مقاتلون أكراد في سوريا يبثون شريط فيديو لجهادية فرنسية معتقلة لديهم

2018-01-09

:: اختيارات المحرر

فن الأنفوغرافيك يجذب السعوديات ويثري خيالهن

أهالي لبدة الليبية يتطوعون لحماية آثار بلادهم من النهب والسرقة

الأمهات العزباوات.. نساء يحاربن لأجل تربية أطفالهن

احتمالات نجاة مرضى القلب المتزوجين أكثر من العزاب

ساعة براغ الفلكية تحتجب عن الزوار

صفاء سلطان توقع عقد 'الضاحك الباكي'

اتجاهات تهيمن على عالم الأثاث والديكور

جواد ماكرون مقابل باندا الصين

الصقارة تجمع النساء والرجال في السعودية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا