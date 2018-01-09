الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

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الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

الصقارة تجمع النساء والرجال في السعودية

محمية الريم البرية في السعودية توفر لزوارها أنشطة متنوعة ومثيرة مثل قيادة الدراجات النارية بأربع عجلات على الكثبان الرملية والتزلج على الرمل وركوب الخيل.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(24)]

صقارة النساء

الرياض – أصبح بمقدور السعوديين الآن قضاء يوم عطلة بعيدا عن ضغوط الحياة الحديثة والاستمتاع بالطبيعة في محمية برية على بعد 70 كيلومترا فقط من العاصمة الرياض.

ووفرت محمية الريم البرية لزوار وصحافيين، قدموا إليها في رحلة نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنشطة متنوعة مثيرة شملت قيادة دراجات نارية بأربع عجلات على الكثبان الرملية والتزلج بألواح خشبية على الرمل وركوب الخيل والرماية بالرمح وغير ذلك.

ويتيح قضاء يوم في الصحراء للزوار تجربة جانب جديد لطبيعة المملكة والصحراء كما يوثق صلتهم بتراث آبائهم وأجدادهم، أضف إلى ذلك أنهم يشاهدون صقورا تطارد فرائسها وهي حية.

واندفع زوار المحمية بحماس لتصوير الصقور وهي تطارد فرائسها وتلتهمها.

وقال صقّارون في المحمية الطبيعية إنهم يستخدمون تقنيات خاصة لتدريب طيورهم بهدف تحسين لياقتها وقدرتها على الصيد.

وتقدر الهيئة أن السعوديين ينفقون أكثر من 20 مليار دولار سنويا على السياحة في الخارج وترى أن إقناع المزيد منهم بقضاء عطلاتهم في داخل البلاد سيقلل ذلك الاستنزاف لاقتصاد المملكة.

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