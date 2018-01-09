الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

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الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

اتجاهات تهيمن على عالم الأثاث والديكور

اللون الوردي يواصل تربعه على عرش الأثاث والديكور ليضفي على الغرفة طابعا بهيجا ومريحا للأعصاب ومزيدا من الأناقة والفخامة بعد تنسيقه مع الذهبي.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(21)]

الخشب الداكن يخلق تباينا مثيرا في الغرف ذات الألوان الفاتحة

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الاتجاهات الأربعة التالية تهيمن على عالم الأثاث والديكور في 2018:

◄اللون الوردي: يواصل اللون الوردي تربعه على عرش الأثاث والديكور هذا العام، ليضفي على الغرفة طابعا بهيجا ومريحا للأعصاب. وللمزيد من الأناقة والفخامة يمكن تنسيق الوردي مع الذهبي.

◄المخملي: يواصل المخملي هو الآخر تربعه على عرش الخامات هذا العام، خاصة بألوان الباستيل وألوان الأحجار الكريمة، ليضفي على الغرفة إحساسا دافئا ووثيرا ينطق بالأناقة والفخامة.

ويمكن الجمع بين اتجاهين في وقت واحد باختيار قطع الأثاث المكسوة بالمخمل ذي اللون الوردي.

◄الخشب الداكن: يشهد هذا العام عودة قوية للخشب الداكن، مثل خشب الجوز، الذي شهد رواجا كبيرا في سبعينات القرن العشرين. ويخلق الخشب الداكن تباينا مثيرا في الغرف ذات الألوان الفاتحة.

◄الأشكال المستديرة: تسحب الأشكال المستديرة البساط من تحت أقدام الأشكال ذات الحواف، لتضفي على الغرفة المزيد من الانسيابية. وإلى جانب المرايا المستديرة، تطل الأرفف أيضا بالأشكال ذاتها.

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