الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

متفرقات: جماهير الوداد البيضاوي تساند الحسين عموتة

مجلس إدارة نادي أحد السعودي يعلن إتمام تعاقده مع المالي ماماتو ندياي لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، قادما من نادي رويال أنتويرب البلجيكي.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(22)]

موجة انتقادات طالت عموتة

أكدت جماهير الوداد البيضاوي مساندتها للحسين عموتة في مواجهة الانتقادات التي طالته من إدارة النادي. وطالب العديد من المشجعين بعدم التشويش على المدرب. وكان محمد طلال الناطق الرسمي باسم الوداد قد انتقد عموتة، معتبرا أنه قلل من حجم النادي بعدما أبدى إعجابه بالأهلي، مؤكدا أن أي مدير فني يتمنى تدريبه. وتحيط الأزمات بالوداد مؤخرا، على خلفية تدهور نتائجه في مونديال الأندية، والدوري المغربي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

أعلن مجلس إدارة نادي أحد السعودي مساء الأحد إتمام تعاقده مع المالي ماماتو ندياي لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، قادما من نادي رويال أنتويرب البلجيكي. وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى فريق أحد بعقد لمدة عام ونصف العام، حسبما ذكر المركز الإعلامي للنادي عبر الحساب الرسمي لأحد على موقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”. وكان ماماتو ندياي قد لعب في صفوف المنتخب المالي في 14 مباراة، كما قدم عروضا جيدة مع ناديه البلجيكي.

يشهد رالي داكار هذا العام وجود متسابق متميز، ليس لأنه شخص غريب عن السباق وجاء ليكتشف ماهيته وإثارته أو لأنه بطل يحمل في جعبته العديد من الانتصارات، بل لأنه يبلغ من العمر 76 عاما ويخوض غمار منافسات سباقات الشاحنات، هذا هو الياباني يوشيماسا سوغاورا. ولا يعتبر السائق الياباني هو الأكبر سنا في النسخة الحالية من رالي داكار وحسب، بل إنه أيضا الأكثر خبرة في هذا السباق العريق، حيث شارك في 35 من أصل 40 نسخة أقيمت حتى الآن.

سيحظى العداء الجامايكي الأسطوري أوساين بولت الذي اعتزل مضمار ألعاب القوى في صيف العام 2017، بفرصة اختبار قدراته الكروية عندما يخوض تجربة مع بوروسيا دورتموند. ولطالما أعرب البطل العالمي والأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة، عن رغبته في لعب كرة القدم، وكان يفضل أن يختبر قدراته مع الفريق الذي يعشقه وهو مانشستر يونايتد الإنكليزي. وأكد الجامايكي “سنقوم بتجربة مع دروتموند في مارس، وسيتحدد ما سأقوم به في مسيرتي”.

:: اقرأ أيضاً

العين الإماراتي يضم المهاجم أحمد خليل

سيتي يأمل في تجنب مصير يونايتد

نادال وديوكوفيتش ينطلقان في بطولة كويونغ

كوتينيو يفتح باب الإنفاق الشتوي

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

يوسف الشاهد: 2018 آخر عام صعب على التونسيين

2018-01-09

ظريف يبحث في بروكسل سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

2018-01-09

قصف وغارات إسرائيلية قرب دمشق

2018-01-09

سيف الإسلام القذافي.. رئيس ليبيا القادم؟

2018-01-09

إصابة قيادي في حماس برصاصة في رأسه

2018-01-09

تركيا توسع تدخلها العسكري في عفرين ومنبج

2018-01-09

أحكام بالمؤبد والسجن بحق 262 مؤيدا لمرسي في 'فض اعتصام النهضة'

2018-01-09

تسجيل صوتي لابن نتانياهو يكشف تلاعب والده في صفقة غاز

2018-01-09

بيونغ يانغ تأمل في إحراز 'نتائج قيمة' في المحادثات مع سول

2018-01-09

مقاتلون أكراد في سوريا يبثون شريط فيديو لجهادية فرنسية معتقلة لديهم

2018-01-09

:: اختيارات المحرر

فن الأنفوغرافيك يجذب السعوديات ويثري خيالهن

أهالي لبدة الليبية يتطوعون لحماية آثار بلادهم من النهب والسرقة

الأمهات العزباوات.. نساء يحاربن لأجل تربية أطفالهن

احتمالات نجاة مرضى القلب المتزوجين أكثر من العزاب

ساعة براغ الفلكية تحتجب عن الزوار

صفاء سلطان توقع عقد 'الضاحك الباكي'

اتجاهات تهيمن على عالم الأثاث والديكور

جواد ماكرون مقابل باندا الصين

الصقارة تجمع النساء والرجال في السعودية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا