الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

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الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

الهلال السعودي يلعب في الكويت آسيويا

النقاد الرياضيون والمتابعون يرون أن اختيار الهلال السعودي لملاعب الكويت لتكون محايدة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا يعتبر ذكيا.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(22)]

شعبية كبيرة يتمتع بها الهلال في الكويت

الرياض – يرى بعض النقاد الرياضيين والمتابعين أن اختيار الهلال السعودي لملاعب الكويت لتكون محايدة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، يعتبر ذكيا. وأعلن نادي الهلال السعودي أن ملاعب الكويت ستكون خاصة به أمام الفرق الإيرانية والقطرية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

من جانبه قال عبدالله العمري مدير المركز الإعلامي الأسبق بنادي الرائد في تصريحات صحافية “اختيار إدارة الهلال لملاعب الكويت يعد ذكيا نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الهلال في الكويت”.

ورغم إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من قبل رفضه الملاعب المحايدة في النسخة المقبلة من البطولة القارية للأندية، إلا أن وفدا آسيويا من المنتظر أن يصل خلال الأيام المقبلة لمناقشة الملاعب المحايدة مع المسؤولين السعوديين لحل هذه الأزمة.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعبي جامعة الملك سعود، ومدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) ملعبين للهلال والأهلي على التوالي في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا. واقتصرت مشاركة الأندية السعودية في النسخة الجديدة من البطولة على الهلال والأهلي فقط، بعد أن فشلت الأندية صاحبة المراكز من الثالث حتى السابع في الحصول على الرخصة الآسيوية.

ومع اعتماد ملعبي الهلال وأهلي جدة، تطفو على السطح من جديد مشكلة الملاعب المحايدة، في ظل تمسك الأندية السعودية بها ورفضها من قبل الاتحاد الآسيوي.

وجدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى بجانب أندية الجزيرة الإماراتي، وتراكتور الإيراني، بالإضافة إلى الفائز في الملحق بين الغرافة القطري و باختاكور الإيراني.

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