الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

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الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

بادو الزاكي مدربا لشبيبة القبائل الجزائري

شبيبة القبائل يتفق مع المدرب المغربي بادو الزاكي من أجل تدريب الفريق خلفا للمدرب المستقيل عزالدين آيت جودي.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(22)]

الزاكي ينطلق للجزائر من أجل تأكيد الاتفاق

الجزائر – اتفق شبيبة القبائل الناشط في دوري المحترفين الجزائري مع المدرب المغربي بادو الزاكي من أجل تدريب الفريق خلفا للمدرب المستقيل عزالدين آيت جودي. وأكد عضو المكتب المسير في شبيبة القبائل أنه اتفق مع المدرب بادو الزاكي الذي سيصل الجزائر الخميس المقبل من أجل تأكيد الاتفاق.

من جهته، أوضح المدرب السابق لشباب بلوزداد الزاكي في تصريحات صحافية أنه اتفق مبدئيا مع مسيري شبيبة القبائل على تدريب الفريق.

وعلق في هذا الشأن “اتفقت مع إدارة الفريق حول كافة الأمور من بينها مدة العقد، وسنحسم أمورا أخرى فور قدومي إلى الجزائر الخميس”.

وترك بادو الزاكي انطباعا جيدا في الدوري الجزائري بعد أن ساهم في نيل شباب بلوزداد لقب كأس الجزائر. وكان لخضر ماجن رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شبيبة القبائل الجزائري، قد كشف قبل الاتفاق مع الزاكي أن النادي كان يفاضل بين علي فرقاني، والفرنسي آلان ميشال، لتعيين أحدهما مديرا فنيا خلفا لعزالدين أيت جودي الذي قدم استقالته.

من جهة أخرى أشار ماجن إلى أنه تم تخيير آيت جودي بين تدريب الفريق أو البقاء كعضو في اللجنة المسيرة التي تضم سعيد زواوي، حيث فضل في النهاية الخيار الثاني. كما نفى لخضر استقالته من رئاسة هذه اللجنة، مؤكدا أنه باق في منصبه على الأقل حتى عقد الجمعية العمومية الأربعاء.

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