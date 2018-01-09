ألمع مواهب 'غوت تالنت' العالمي يلتقون في أبوظبي

تختلف متعة الفرجة من التلفزيون إلى المسرح، فالتلفزيون ينقل إبداعات الفنانين دون أن يجعل المشاهدين يشاركونهم مشاعرهم، كما أن المتفرجين لا يستطيعون التفاعل مباشرة كما في المسرح، لذلك تنظم أبوظبي عروضا لنجوم غوت تالنت العالميين على مسرح مارينا مول لتفسح المجال للإماراتيين والمقيمين للاستمتاع بعروض مباشرة من البرنامج التلفزيوني الشهير.

العرب

حركات الروبوت من الياباني كينيشي إبينا

أبوظبي – يستضيف مارينا مول أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير الجاري عروض “غوت تالنت العالمية” وأداء نخبة من ألمع المواهب العالمية الذين تألقوا على خشبة المسرح في البرنامج التلفزيوني الشهير الذي يسلط الضوء على أبرز المواهب المبدعة من مختلف مناطق العالم، ليقدموا عروضهم الفنية المذهلة ويستعرضوا مواهبهم بأسلوب ترفيهي ومشوق في أبوظبي.

وستقدم هذه المواهب العالمية التي فازت أو وصلت إلى المراحل النهائية في سلسلة مواسم برنامج اكتشاف المواهب “غوت تالنت” العالمي بنسخه الأميركية والأوكرانية والفرنسية والرومانية والبريطانية والآسيوية، عروضا فنية ترفيهية على خشبة المسرح في المارينا مول مرتين يوميا.

ويشهد العرض مجموعة من المواهب تشمل الغناء والرقص وفن الخداع البصري والفن الانطباعي والعروض البهلوانية والتكلم من البطن، وذلك بالتعاون مع شبكة التلفزيون “إم بي سي”، وسيتعرف الجمهور على النجوم المشاركين الذين ظهروا على شاشة التلفزيون وتألقوا بأدائهم الفذ أمام الملايين من المشاهدين في العالم منذ انطلاق البرنامج.

ومن بين النجوم المشاركين في العرض الفنان الياباني كينيشي إبينا المعروف باسم “ماكستريكس روبوتيك”، الراقص البارع الذي اشترك ببرنامج المواهب الأميركي “آميركان غوت تالنت” عام 2013 وأبهر الجمهور بأسلوبه المميز الذي يجمع بين التمثيل والرقص الحديث، والذي طوره بنفسه دون أي مدرب، والذي أدى إلى فوزه في الموسم الثامن.

كما يشارك في عروض “غوت تالنت” المباشرة في مارينا مول الفنان “جينادي تكاشنكو بابيز”، الفائز باللقب في البرنامج بنسخته الأوكرانية عام 2014، والذي يتقن فن تقليد أصوات الطيور والحيوانات الأخرى مستخدما فمه فقط بأسلوب غنائي مبدع، بالإضافة إلى مغنية الأوبرا الشابة لورا بريتان، الفائزة ببرنامج غوت تالنت في رومانيا عام 2016، والتي احترفت الغناء منذ نعومة أظافرها عندما كانت تبلغ من العمر أربع سنوات فقط.

وستتألق المجموعة الكبيرة من الفنانين العالميين خلال “عروض غوت تالنت المسرحية” بقيادة الفنانة الأوكرانية “تاتيانا كونديك”، النجمة الصاعدة الموهوبة في فنون التوازن وخفة الحركة، والتي أذهلت أعضاء لجنة التحكيم والجمهور في النسخة الأوكرانية من البرنامج عام 2014.

وستشارك خشبة المسرح مع تاتيانا فرقة “أوكي وارلد وايد” التي تتكون من مجموعة من الشباب من هواة الرقص الحر وراقصي الهيب الهوب الذين نجحوا في الوصول إلى المرحلة نصف النهائية في نسخة غوت تالنت البريطانية عام 2015. وسيكون المقيمون وزوار مارينا مول على موعد مع عرض خاص ومميز من أداء “شاون شوا”، الفنان السنغافوري الذي يتقن فن التكلم من البطن والذي شارك في البرنامج بنسخته الآسيوية عام 2015، وكان شاون أول من أجاد هذا النوع من الفنون وحصل على أربع موافقات (نعم) من أعضاء لجنة التحكيم، فقد أذهلهم أداؤه البارع وأسلوبه المميز في طرح رسالته من خلال العرض الذي يقدمه، مما جعل أداءه تثقيفيا وترفيهيا.

يفتتح العرض أبوابه مجاناً للواقفين من الضيوف، بينما يبلغ سعر التذكرة 10 دراهم لمن يرغب في الجلوس، ومقابل 25 درهما لمن يرغب في الجلوس في منطقة الشخصيات، وسيتم التبرع بجميع العائدات من العروض للجمعيات الخيرية في الإمارات.