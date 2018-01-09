العين الإماراتي يضم المهاجم أحمد خليل

نجح نادي العين في تدعيم صفوف فريقه الأول بضم أحمد خليل مهاجم المنتخب الإماراتي قادما من الجزيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. كما عزز العين صفوفه بالمصري حسين الشحات لاعب نادي المقاصة.

العرب

تغيير المسار

دبي - وافق نادي الجزيرة الإماراتي على انتقال لاعبه أحمد خليل إلى صفوف العين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وكان اللاعب الدولي قد انضم في بداية الموسم الحالي إلى صفوف الجزيرة قادما من شباب الأهلي دبي، ولم يشارك اللاعب مع الجزيرة منذ انتقاله إلا لمدة 27 دقيقة فقط في دوري الخليج العربي في ظل الإصابة التي تعرض لها.

كذلك غاب اللاعب عن صفوف الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي مؤخرا واحتل فيها الجزيرة المركز الرابع، ولكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قد عاد مؤخرا للمشاركة مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج (خليجي 23) بالكويت والتي اختتمت بهزيمة الإمارات أمام عمان في المباراة النهائية.

ويعد أحمد خليل من اللاعبين أصحاب الإنجازات الكبيرة سواء على المستوى الشخصي أو مع المنتخب، وكذلك ناديه الأسبق الأهلي والذي أصبح يطلق عليه حاليا نادي شباب الأهلي دبي بعد دمج أندية الشباب والأهلي ودبي معا في ناد واحد. من ناحية أخرى فند محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة كافة الأنباء التي أثيرت عن رفضه انتقال لاعبي فريقه، إلى الزمالك بسبب تواجد إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات صحافية “الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، علاقتي بإيهاب جلال ممتازة للغاية”. وأعلن رئيس نادي مصر المقاصة عن انتقال حسين الشحات لاعب الفريق إلى العين الإماراتي حتى نهاية الموسم الجاري. وتابع “وافقنا على إعارة الشحات للعين الإماراتي حتى نهاية الموسم بـ500 ألف دولار”.

وأوضح “اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى العين، وسيسافر إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة”. وأكد عبدالسلام أنه لم يتلق أي عروض رسمية بشأن انتقال مدافع الفريق أحمد سامي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأكمل “رحيل سامي سيكون صعبا، خصوصا وأنني أريد الحفاظ على قوام الفريق، لكن نرحب برحيل نانا بوكو”. وكانت تقارير إعلامية أكدت سابقا أن حسين الشحات لاعب وسط فريق مصر المقاصة اقترب من الرحيل إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد أن انتهت الجلسة التفاوضية لحسم الصفقة بين مسؤولي الناديين.

الجزيرة تعاقد مع العمانيين محمد المسلمي وحارب السعدي كبديلين لكل من الفرنسي لاسانا ديارا والأوزبكي رشيدوف

ونجح مسؤولو الأهلي في تخفيض المقابل المالي للصفقة إلى 15 مليون جنيه بدلا من 22 مليون جنيه وهو المبلغ الذي طلبه مسؤولو المقاصة. وطلب النادي الفيومي استعارة 3 لاعبين من الأهلي وهم باسم علي وأكرم توفيق وميدو جابر، ولكن يدور خلاف حول القيمة المالية لاستعارة كل لاعب وهو الأمر الذي يعطل إتمام الصفقة بشكل رسمي. لكن الجلسة انتهت دون اتفاق نهائي على أن يعقد مسؤولو الناديين اجتماعا آخر لحسم الأمور الخاصة بالصفقة.

ثنائي ناجح

تعاقد نادي الجزيرة الإماراتي مع العمانيين محمد المسلمي وحارب السعدي كبديلين لكل من الفرنسي لاسانا ديارا والأوزبكي رشيدوف لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل ساعات من إغلاق باب القيد الشتوي للكرة الإماراتية. وكان اللاعبان قد برزا مع المنتخب العماني الذي توج الجمعة الماضي بطلا لكأس الخليج 23 في الكويت بعد الفوز على المنتخب الإماراتي (5-4) بركلات الترجيح. كما شهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب القيد انتقال عادل سبيل مدافع الوحدة إلى نادي دبا الفجيرة حتى نهاية الموسم الجاري بموافقة ناديه شباب الأهلي دبي الذي أعاره إلى نادي الوحدة بداية الموسم الحالي.

من جانبه نجح نادي الإمارات في الحصول على خدمات اللاعب السوري يوسف قلفا محترف النصر الكويتي بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 15 يوما. وفسخ يوسف قلفا تعاقده مع نادي النصر بعد أن دفع 150 ألف دولار ليوقع مباشرة مع نادي الإمارات بعقد يمتد لـ6 أشهر فقط. وأكدت المصادر أن يوسف قلفا سيصل خلال الساعات المقبلة إلى الإمارات للانضمام رسميا إلى صفوف فريقه الجديد بعد توقيع العقد ووصول البطاقة الدولية.

عروض خليجية

ترددت أنباء عديدة عن إمكانية رحيل أشرف بن شرقي نجم الوداد البيضاوي المغربي في الميركاتو الشتوي بعد تلقيه العديد من العروض للاحتراف بالدوريات الخليجية.

وارتبط اسم المهاجم الشاب برغبة ناديي الجزيرة والعين الإماراتيين في التعاقد معه، وهو ما طرح العديد من الأسئلة حول مستقبله مع الفريق البيضاوي. يلعب أشرف بن شرقي دورا كبيرا في جبهة هجوم الوداد البيضاوي، وكان من أكبر المساهمين في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا، وسيكون من الصعب على الجهاز الفني للوداد التفريط في لاعبه أمام النقص الذي يعاني منه الفريق في الخط الأمامي. ويبحث الوداد عن تعزيز مركز الهجوم في الميركاتو الشتوي بدلا من التخلي عن واحد من أبرز مهاجميه.

ويملك أشرف بن شرقي شعبية كبيرة بين جماهير الوداد، إذ قدم مستويات جيدة منذ أن استقدمه الوداد من المغرب الفاسي، ولا تقبل الجماهير الودادية برحيل نجم الفريق، خاصة في الظروف الحالية التي يمر بها الفريق، حيث تراجعت النتائج، وتعرضت مكونات الوداد لانتقادات عديدة. والأكيد أنه ليست من مصلحة المسؤولين التخلي عن بن شرقي في الميركاتو الشتوي أمام الضغط الذي يعيشه مجلس الإدارة وحاجة الفريق إلى كل نجومه.