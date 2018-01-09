3 نجوم على طاولة يوفنتوس

بريان كريستانتي و لورينزو بيليجريني ونيكولو باريلا من الأسماء المرشحة لدعم خطة وسط ميدان بفريق السيدة العجوز.

العرب

يوفنتوس مهدد بفقدان باولو ديبالا فترة طويلة بسبب الإصابة

روما – قالت تقارير صحافية إيطالية، الاثنين، إن نادي يوفنتوس وضع قائمة اللاعبين المطلوبين لدعم صفوفه في الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس يعمل من الآن على وضع قائمة بأولوياته بخصوص تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وأنها تتضمن حتى الآن 3 لاعبين.

وأكدت الصحيفة أن المدير العام للنادي، ماروتا وضع 3 أسماء لمتابعتها من قبل كشافي السيدة العجوز في المرحلة المقبلة.

وستكون الأولوية هي تدعيم الفريق بلاعب وسط إيطالي، والأسماء المقترحة هى بريان كريستانتي، لاعب وسط أتلانتا، وكذلك لورينزو بيليجريني لاعب وسط روما، ثم نيكولو باريلا لاعب خط وسط كالياري الشاب، والذي رغم تجديد عقده مع فريقه حتى 2022، لكنه مُرشح للانتقال بقوة في الصيف القادم لليوفي، في ظل متابعته من قبل الإنتر كذلك.

ومن ناحية أخرى بات يوفنتوس ومدربه أليغري مهددين بفقدان الأرجنتيني باولو ديبالا، فترة طويلة بسبب الإصابة.

وسيبدأ ديبالا على الفور عملية التعافي وإعادة التأهيل، وستحدد فترة غيابه عن اللعب على وجه الدقة خلال الأيام المقبلة.

إلا أن وسائل إعلام رياضية إيطالية أشارت إلى أنه من المتوقع أن يغيب "الجوهرة" عن الملاعب لفترة تتراوح بين 40 و45 يوما.

وسيحاول ديبالا الآن استغلال فترة توقف الدوري الإيطالي لأسبوعين لبدء عملية التعافي.