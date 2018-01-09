الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

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الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

معرض الكتاب الأول في القصيم

معرض الكتاب ينطلق بمشاركة 100 دار نشر ليضاف بذلك محفل ثقافي جديد بالسعودية إلى جانب معرضي الرياض وجدة للكتاب.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(14)]

منعطف مهم في ثقافة معارض الكتاب

القصيم (السعودية) - ينطلق أول معرض للكتاب بمنطقة القصيم في وسط السعودية في فبراير القادم بمشاركة 100 دار نشر ليضاف بذلك محفل ثقافي جديد بالمملكة إلى جانب معرضي الرياض وجدة للكتاب.

وقال الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم “نطمح أن يكون معرض القصيم الأول للكتاب منعطفا مهما في ثقافة معارض الكتاب، وأن يكون مكانا جاذبا للمتعة والتسوق وخادما للثقافة والمثقفين”.

وأضاف أن المعرض سيستضيف كتابا وإعلاميين ومثقفين سعوديين “كونه يعكس رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز تنمية أبناء هذا الوطن ثقافيا وعلميا”.

ينطلق المعرض في 22 فبراير القادم ويستمر لمدة 10 أيام بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، وتنظمه إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع وزارة التعليم وجمعية الناشرين السعوديين والشركة الوطنية للتوزيع.

وقال رئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان في المؤتمر الصحافي إن حوالي 100 دار نشر ستشارك في المعرض “وستكون هناك منصة لتكريم المؤلفين وتوقيع الكتب والمؤلفات الجديدة بالتعاون مع نادي القصيم الأدبي”.

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