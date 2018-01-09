بوكيتينو: لا يمكن إجبار كاين على البقاء

مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بخدمات هاري كاين والذي سجل 26 هدفا في 27 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات.

العرب

كاين لاعب متكامل

لندن – نصح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إدارة نادي توتنهام هوتسبر الإنكليزي بعدم إجبار هدافه هاري كاين على البقاء في صفوف النادي اللندني إذا كان يريد الرحيل.

ويبرز الدولي كاين كأبرز هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وأثبت قيمته مرة أخرى الأحد بتسجيله ثنائية في مرمى ويمبلدون، قاد بها فريقه للفوز 3-0 وبلوغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا.

واعتبر بوكيتينو بعد المباراة أن "هاري مميز لأنه يحب توتنهام وكان دائما معه، لكننا نحتاج إلى أن نكون أذكياء في طريقة التعامل معه. على اللاعب أن يختار البقاء هنا، لا يمكنك إجبار اللاعب على البقاء".

وواصل "وظيفتنا هي أن نعمل سويا وأن نحاول تحقيق كل ما نريده في النادي، وبالطبع هاري لاعب مميز للغاية. قلت له إن حفنة من اللاعبين يقررون البقاء مع فريق واحد طيلة مسيرتهم".

وأشاد المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان بـ"اللاعب المتكامل" كاين عشية اللقاء الأول بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي، بينما تشير التقارير إلى اهتمام مانشستر يونايتد بخدمات الهداف البالغ 24 عاما والذي سجل 26 هدفا في 27 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ووقع كاين في 2016 عقدا جديدا مع توتنهام يمتد لخمسة أعوام ونصف العام، يتقاضى بموجبه 100 ألف جنيه إسترليني (135 ألف دولار) أسبوعيا، لكن هذا الراتب يعتبر متواضعا مقارنة مع ما يناله النجوم الكبار في حقبة من "الجنون" المالي في كرة القدم الأوروبية.

وتطرق بوكيتينو إلى ما حصل بين ليفربول وكوتينيو، قائلا "ليفربول يعتبر أحد أهم الأندية في العالم، وانظروا ماذا يحصل عندما يقرر كوتينيو أو لاعب مثله الرحيل".

وواصل "في قضية كوتينيو أعتقد أن ليفربول أراده أن يبقى، لكن من الصعب جدا الاحتفاظ به. وانظروا ماذا حصل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (عندما انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد)، زيدان انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى ريال، والبرتغالي لويس فيغو مع برشلونة انتقل إلى الغريم ريال".