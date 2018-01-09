رويس: أتمهل في العودة للتدريبات

كريستيان هيديل مدير الكرة بنادي شالكه الألماني يؤكد أن هناك قرار في القريب العاجل بشأن رحيل اللاعب ليون غوريتزكا.

العرب

رويس: لابد من إعادة بوروسيا دورتموند إلى المسار الصحيح

برلين – أعرب ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند الألماني عن تريثه بشأن العودة للملاعب بعد غيابه الطويل بسبب الإصابة.

وغاب رويس (28 عاما) عن المشاركة مع دورتموند، منذ إصابته بالرباط الصليبي، في نهائي كأس ألمانيا خلال مايو الماضي.

وقال في تصريح صحافي "كل شيء يسير وفقا للخطة، أتمنى أن أستطيع حقا الانخراط في تدريبات الفريق خلال المستقبل القريب".

ماريو غوتزه: ماركو لاعب موهوب، سنكون سعداء إذا عاد إلى اللعب في أقرب وقت

ويتجنب رويس في الوقت الحالي المبارزات الثنائية في التدريبات، إذ من المقرر عودته في منتصف فبراير المقبل، إلا أن اللاعب يعمل على عودته بشكل أسرع.

وأوضح رويس "لست تحت الضغط، لقد تعرضت لإصابة خطيرة ولا أشعر بوجود أي مشاكل وأتمهل في العودة للتدريبات".

وواصل "كأس العالم؟ بالطبع هذا هو الهدف الكبير، ولكن أولا وقبل كل شيء حان الوقت لإعادة بوروسيا دورتموند إلى المسار الصحيح".

ومن جانبه، علق ماريو غوتزه على شفاء رويس، بقوله "ماركو لاعب موهوب، وهو مفيد لكل واحد منا وللفريق، سنكون سعداء إذا عاد إلى اللعب في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق آخر أكد كريستيان هيديل مدير الكرة بنادي شالكه الألماني، أنه سيكون هناك قرار في القريب العاجل بشأن رحيل اللاعب ليون غوريتزكا. وقال هيديل في تصريحات صحافية "الأمر لن يتأخر أكثر من ذلك ولن يبقى حتى 31 يناير".

ورغم أن تعاقد غوريتزكا ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، إلا أن شالكه يرغب في الاحتفاظ باللاعب، ولذلك قدم له عرضا نهائيا من أجل البقاء. وأضاف هيديل قائلا "شالكه لا يمكنه عرض المزيد أو القيام بأكثر مما قمنا به".

وقبل أسبوع واحد، أكدت صحف ألمانية وإسبانية أن اللاعب الألماني سيرحل عن ناديه عقب انتهاء الموسم وسينتقل مجانا إلى صفوف بايرن ميونخ.

وأبدت بعض الأندية الكبرى في القارة الأوروبية، مثل ريال مدريد وبرشلونة، اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب، ولكن يبدو أن بايرن ميونيخ يأتي على رأس خياراته المستقبلية.