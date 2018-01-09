الدورة الـ24 لمعرض الكتاب بالدار البيضاء تحتفي بمصر

وزارة الثقافة المصرية تعد برنامجا ثريا في إطار مشاركتها في المعرض المغربي، يهدف إلى التعريف بالثقافة المصرية الحديثة وتاريخ العلاقات الثقافية المصرية المغربية.

العرب

مشاركة عدد كبير من الكتاب والأدباء

الرباط - قالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية إنها انتهت من وضع التصور النهائي لبرنامج الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، والتي يشارك فيها عدد كبير من الكتاب والأدباء.

وجاء في بيان للوزارة أن “مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الثقافة والاتصال أنهت صياغة البرنامج الثقافي والذي يتميز هذه الدورة باستقبال مصر كضيف شرف”.

وقد أعدت وزارة الثقافة المصرية برنامجا ثقافيا ثريا في إطار مشاركتها في المعرض المغربي، يهدف إلى التعريف بالثقافة المصرية الحديثة، وتاريخ العلاقات الثقافية المصرية المغربية.

وهذا ما أكده البيان الذي ورد فيه أنه “في هذا الإطار، جرى تنسيق فقرات البرنامج الذي اقترحته وزارة الثقافة المصرية والذي سيعرف فقرات ثقافية موزعة على عدد من المحاور”.

وتابع البيان “بين هذه المحاور.. تاريخ العلاقات المغربية المصرية، وأسئلة الثقافة، وإشكاليات الدرس الفلسفي، ودور الراحل جمال الغيطاني، وخصائص التجربة الروائية في كل من مصر والمغرب، وأبحاث في القصة المصرية القصيرة، إضافة إلى تقديمات كتب وقراءات شعرية وفقرة فنية من تنشيط فرقة التنورة للرقص الشعبي”.

تقام الدورة الرابعة والعشرون من المعرض في الفترة من 8 إلى 18 فبراير 2018 ويشارك فيها عدد من المثقفين والكتاب والباحثين المغاربة والمصريين، ما بين مشارك في إطار برنامج ضيف الشرف ومشارك في فقرات البرنامج الثقافي العام الذي يقترحه المعرض على زواره.

ومن بين المشاركين من مصر أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، ومحمد عفيفي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، وطارق الطاهر رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب، والكاتب سعيد الكفراوي، والروائي سعيد نوح، والشاعر سامح محجوب، والناقدة هالة البدري، والناشر شريف بكر والشاعر فريد أبوسعدة والشاعر زين العابدين فؤاد، إضافة إلى فناني العود إسلام محمد طه وفادي عادل غالي.

ونذكر أن الدورة الـ23 للمعرض أقيمت في فبراير الماضي بمشاركة أكثر من 700 دار نشر من 54 دولة واجتذبت نحو 350 ألف زائر.