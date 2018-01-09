جائزة الملتقى في دورة جديدة

الجامعة الأميركية في الكويت تعلن عن فتح باب الترشيح للدورة الثالثة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية ابتداء من شهر يناير الجاري وحتى نهاية مارس القادم.

العرب

خط واضح من الشفافية

الكويت - أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، التي تنظمها الجامعة الأميركية في الكويت، عن فتح باب الترشيح للدورة الثالثة (2017/‏‏ 2018) ابتداء من شهر يناير الجاري وحتى نهاية مارس القادم.

وتقبل الجائزة المجاميع القصصية المطبوعة ورقيا خلال العام 2017، وحتى 31 مارس 2018، وتحمل رقما معياريا. ويكون الترشح من خلال موقع الجائزة/almultaqaprize.com/ ويجوز للمؤلف أن يترشح بنفسه، كما يسمح لكل دار نشر بالترشح بمجموعتين قصصيتين لكاتبين مختلفين.

وتقبل الأعمال المرشحة بإرسالها بصيغة “بي دي أف”، ولا تُقبل أي أعمال تُرسل لإدارة الجائزة بصيغة ورقية.

وعبر رئيس مجلس أمناء الجائزة الكاتب طالب الرفاعي عن سروره بنجاح جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، وأنها وبالرغم من قصر عمرها استطاعت أن تؤمن لنفسها حضورا محليا وخليجيا وعربيا كبيرا على ساحة الجوائز العربية، بحيث أصبح يُشار إليها بوصفها واحدة من أهم الجوائز العربية التي تهتم بفن القصة القصيرة.

ونوه الرفاعي باعتزازه بأن جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية اختطت لنفسها خطا واضحا من الشفافية. وعملا باللائحة الداخلية للجائزة، فإنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم بمجرد إغلاق باب الترشيح، وسيتم الإعلان بتاريخ 1 أكتوبر 2018 عن القائمة الطويلة التي تتضمن عشرة مجاميع قصصية، كما سيتم الإعلان بتاريخ 1 نوفمبر 2018 عن القائمة القصيرة التي تتضمن خمسة مجاميع قصصية.

وفي مساء يوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، سيُقام الاحتفال في الجامعة الأميركية في الكويت بإعلان الفائز.