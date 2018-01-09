الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10864

جائزة الملتقى في دورة جديدة

الجامعة الأميركية في الكويت تعلن عن فتح باب الترشيح للدورة الثالثة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية ابتداء من شهر يناير الجاري وحتى نهاية مارس القادم.

العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(14)]

خط واضح من الشفافية

الكويت - أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، التي تنظمها الجامعة الأميركية في الكويت، عن فتح باب الترشيح للدورة الثالثة (2017/‏‏ 2018) ابتداء من شهر يناير الجاري وحتى نهاية مارس القادم.

وتقبل الجائزة المجاميع القصصية المطبوعة ورقيا خلال العام 2017، وحتى 31 مارس 2018، وتحمل رقما معياريا. ويكون الترشح من خلال موقع الجائزة/almultaqaprize.com/ ويجوز للمؤلف أن يترشح بنفسه، كما يسمح لكل دار نشر بالترشح بمجموعتين قصصيتين لكاتبين مختلفين.

وتقبل الأعمال المرشحة بإرسالها بصيغة “بي دي أف”، ولا تُقبل أي أعمال تُرسل لإدارة الجائزة بصيغة ورقية.

وعبر رئيس مجلس أمناء الجائزة الكاتب طالب الرفاعي عن سروره بنجاح جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، وأنها وبالرغم من قصر عمرها استطاعت أن تؤمن لنفسها حضورا محليا وخليجيا وعربيا كبيرا على ساحة الجوائز العربية، بحيث أصبح يُشار إليها بوصفها واحدة من أهم الجوائز العربية التي تهتم بفن القصة القصيرة.

ونوه الرفاعي باعتزازه بأن جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية اختطت لنفسها خطا واضحا من الشفافية. وعملا باللائحة الداخلية للجائزة، فإنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم بمجرد إغلاق باب الترشيح، وسيتم الإعلان بتاريخ 1 أكتوبر 2018 عن القائمة الطويلة التي تتضمن عشرة مجاميع قصصية، كما سيتم الإعلان بتاريخ 1 نوفمبر 2018 عن القائمة القصيرة التي تتضمن خمسة مجاميع قصصية.

وفي مساء يوم الاثنين 3 ديسمبر 2018، سيُقام الاحتفال في الجامعة الأميركية في الكويت بإعلان الفائز.

:: اقرأ أيضاً

الرواية ملحمة العصر والشبكة الشفافة لعصب العالم الحديث

خليل خميس: ما فائدة النص المريخي لقارئ تطحنه رحى الواقع؟

الدورة الـ24 لمعرض الكتاب بالدار البيضاء تحتفي بمصر

خفايا الغناء والموسيقى بمصر ما بعد جيل العمالقة

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

يوسف الشاهد: 2018 آخر عام صعب على التونسيين

2018-01-09

ظريف يبحث في بروكسل سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

2018-01-09

قصف وغارات إسرائيلية قرب دمشق

2018-01-09

سيف الإسلام القذافي.. رئيس ليبيا القادم؟

2018-01-09

إصابة قيادي في حماس برصاصة في رأسه

2018-01-09

تركيا توسع تدخلها العسكري في عفرين ومنبج

2018-01-09

أحكام بالمؤبد والسجن بحق 262 مؤيدا لمرسي في 'فض اعتصام النهضة'

2018-01-09

تسجيل صوتي لابن نتانياهو يكشف تلاعب والده في صفقة غاز

2018-01-09

بيونغ يانغ تأمل في إحراز 'نتائج قيمة' في المحادثات مع سول

2018-01-09

مقاتلون أكراد في سوريا يبثون شريط فيديو لجهادية فرنسية معتقلة لديهم

2018-01-09

:: اختيارات المحرر

فن الأنفوغرافيك يجذب السعوديات ويثري خيالهن

أهالي لبدة الليبية يتطوعون لحماية آثار بلادهم من النهب والسرقة

الأمهات العزباوات.. نساء يحاربن لأجل تربية أطفالهن

احتمالات نجاة مرضى القلب المتزوجين أكثر من العزاب

ساعة براغ الفلكية تحتجب عن الزوار

صفاء سلطان توقع عقد 'الضاحك الباكي'

اتجاهات تهيمن على عالم الأثاث والديكور

جواد ماكرون مقابل باندا الصين

الصقارة تجمع النساء والرجال في السعودية

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا