تونس بين التسعير السياسي وزيادة الأسعار

المهم في السياق التونسي الحالي الوعي بقلة البدائل المتاحة، والوعي أيضا بخطورة بعض البدائل، ولكن الأهم العمل على صناعة البدائل والتفكير خارج الصندوق واجتراح الأمل الجماعي.

العرب

هناك حالة تململ وغضب في الشارع التونسي منسحبة على معظم قطاعات المجتمع التي مستها إجراءات الزيادة الضريبية والترفيع في أسعار بعض المواد المعيشية المهمّة والمركزية.

الإطلالات التلفزيونية لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة في ليلة رأس السنة الإدارية والبث المباشر لكلمة الرئيس الباجي قائد السبسي أمام الأعضاء الموقعين على وثيقة قرطاج، والتي كانت كلمة مصارحة ومصابرة للشعب التونسي، لم يهدئا من حدة الاحتقان الذي سرعان ما تجسد على شكل مظاهرات ليلية في الكثير من المحافظات وبروز حملات على شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على الاحتجاج في الشارع بعنوان “فاش نستناو” (ما الذي ننتظر؟).

جزء من الحراك الحاصل اليوم، لا يعود فقط إلى ميزانية 2018 والتي تعد بشهادة أبرز وأفضل المحللين الاقتصاديين أصعب وأثقل ميزانية يقرها البرلمان، وإنما أيضا لعجز كافة المسكّنات المالية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على الخروج بالبلاد من عنق زجاج المعضلات الاقتصادية والاجتماعية.

هناك اقتناع دفين لدى جزء من المتظاهرين بأن مسلكيات الجرعة المخففة أو سياسات الحقنة المهدئة المنتهجة منذ 2014 عبر إطلاق أنصاف وعود بالتوظيف السريع، أو تسريب التعهدات الواهية الواهمة بانتصاب المشاريع الكبرى في الجهات الداخلية أوصل الحقن الشعبي إلى درجة قريبة من حالة اليأس والقنوط.

للأسف الشديد، لم يلتفت الفاعل الرسمي في القصبة وقرطاج وباردو -إضافة إلى الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين أيضا- إلى مؤشرات التبرم الاجتماعي والاستقالة الجماعية، مكتفين بحالة التحالف المدنس مع الوقت الكفيل بتطبيع الفقراء مع فقرهم والساخطين مع سخطهم.

لم ينظر الفاعل الرسمي بالجدية المطلوبة إلى موسم الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت إلى السواحل الأوروبية، ولم يقف لحظة إلى انسحاب ظاهرة “الحرقة” على فئات اجتماعية جديدة تمس الكهول والنساء والأطفال الرضّع والشيوخ والشابات اللواتي لم يتجاوزن بعد سن العشرين. وبنفس اللامنطق، تعامل مع ظاهرة الانتحار التي طالت فئات اجتماعية في ربيع العمر وزهرة الزمن، ولم تختلف مسلكياته للأسف مع انتشار الجريمة في مستوييها الكمي والكيفي.

ليس من الصواب رمي ثقال الفشل في الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية على الفاعل الرسمي قصرا وحصرا، ذلك أن المتدخلين في منظومة التوازن التجاري كثيرون، والمنخرطون أيضا في تعطيل وتأجيل وتنشيط العملية التنموية عديدون، ولكن من المنطقي في نظام ديمقراطي تعددي مراقبة ومحاسبة من أطلق وعودا انتخابية خيالية وامتطى ظهر فاقة وحاجة الناس للوصول إلى كراسي الحكم قبل إخلاف العهود بمبررات إكراهات الواقع المحلي وضرورات الراهن الإقليمي والدولي.

المفارقة اليوم أن ذات المشهدية الحزبية التي أبانت عن الإدارة الفاشلة لدواليب الدولة في 2011 و2014، تريد اليوم استدرار ذات حصان طروادة المحشي بالوعود الزائفة للحصول على غالبية المقاعد في المجالس النيابية البلدية في الانتخابات القادمة.

وقد تكون واحدة من أكثر دلائل انقطاع جزء من الطبقة السياسية التونسية على الواقع الاجتماعي والاقتصادي التعيس والمحتقن كامنة في الانخراط المبكر في الحملات الانتخابية البلدية وفي تشويه الآخر وفي القفز من مركب الحكومة وتسعير الخطاب السياسي، في وقت يعاني فيه المواطنون من لهيب ارتفاع الأسعار ومن صقيع البرد في مرتفعات التنمية المعطلة والجبال المستعصية على عجلة الاقتصاد.

وهؤلاء على واقعهم هذا يزيدون من بؤس قطاع عريض من التونسيين، لا فقط لأنهم خارج الزمن السياسي وخارج الاستحقاقات المطلوبة من الفاعل السياسي والاجتماعي والمدني والثقافي في وقت الأزمات العاصفة، وإنما لأن التصعيد السياسي والخطابي الحالي غير مبدئي وغير ميثاقي أيضا، ويهدف فقط إلى التباين التكتيكي قصد استدرار بعض الأصوات الانتخابية من أجل تحسين التموقع صلب التحالف القادم مع ذات الأطراف السياسية المصعّد ضدها.

ليس من الصواب التهوين من الحراك الحاصل في البلاد، ولا التعويل على الوقت ولا على إطعام البطون الخاوية وعودا فارغة، فالدولة التونسية تمر بواحدة من أصعب فترات عمرها الانتقالي والعقد الاجتماعي الذي تأصّل عقب الثورة والقائم على مقولة التحصيل السريع للحقوق السياسية والمدنية مقابل التحسين التدريجي للأوضاع الاقتصادية في طور الانفراط، فلا كرامة لإنسان بطنه خاوية ولسانه مترف، ولا كرامة لوطن يسد جوع أبنائه ويقطع ألسنة شعبه.

على الحكومة تغيير سياساتها الاتصالية، وعدم ربط الزيادة في الضرائب والأسعار بالحد من العجز في المديونية، بقدر ما يجب ربطها بمصفوفة من الخدمات المدنية والحياتية الجديدة التي تلامس الحياة اليومية للمواطن، التي يجب أن تصرف للمعدوم منحا لمقاومة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، في حال العجز عن إصلاح أو إسقاط فصول من ميزانية 2018.

المهم في السياق التونسي الحالي الوعي بقلة البدائل المتاحة، والوعي أيضا بخطورة بعض البدائل، ولكن الأهم العمل على صناعة البدائل والتفكير خارج الصندوق واجتراح الأمل الجماعي.

كاتب ومحلل سياسي تونسي

أمين بن مسعود