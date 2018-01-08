الأردن يفكك خلية إرهابية خططت لـ'عمل تخريبي كبير'

مخطط الخلية التابعة لتنظيم داعش كان يستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد مراكز أمنية وتجارية واغتيال رجال دين معتدلين.

العرب

عمليات استخبارية دقيقة أحبطت مخططا ارهابيا كبيرا

عمان - أعلنت المخابرات الاردنية الاثنين اعتقال 17 شخصا مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية ومتورطين بالتخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية في المملكة خلال نوفمبر الماضي.

وقالت المخابرات الاردنية في بيان انها "احبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة مخططا ارهابيا وتخريبيا كبيرا وبجهد استباقي خططت له خلية ارهابية مؤيدة لتنظيم داعش خلال شهر نوفمبر عام 2017".

وأضافت ان المجموعة "خططت لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الامن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين".

واعتقلت الاجهزة الأمنية 17 "عنصرا متورطا"، لم تحدد جنسياتهم، بهذه العمليات وتم وضبط الأسلحة ومواد كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط.

وبحسب البيان فان المخطط يشمل استهداف "مراكز امنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلين".

وأوضح البيان ان عناصر "الخلية" سعوا لتأمين المال لتنفيذ مخططهم من خلال التخطيط للسطو على بنوك وسرقة سيارات وبيعها.

واشارت دائرة المخابرات في بيانها الى انه جرى تحويل هؤلاء الى المدعي العام الذي اسند لهم تهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والتدخل للقيام بأعمال إرهابية".

كما اسند لهم تهم "بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

واشارت الى انه ستتم احالة المتهمين الى محكمة أمن الدولة حال الانتهاء من التحقيق.

ويشارك الاردن منذ أعوام بفعالية في تحالف دولي تقوده واشنطن ينفذ ضربات تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وتعرض الاردن لعدة هجمات كان آخرها في محافظة الكرك (118 كلم جنوب عمان) في 19 ديسمبر 2016 واوقع عشرة قتلى بينهم سبعة من رجال الأمن وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.