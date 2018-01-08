مقتل 8 جهاديين في مداهمة أمنية شمال سيناء

المشتبه بهم بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن التي تمكنت من قتلهم وعثرت بحوزتهم على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة في مسكن شرق مدينة العريش.

العرب

المشتبه بهم ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس

الاسماعيلية (مصر) - قالت مصادر أمنية في مصر إن قوات الأمن قتلت الاثنين ثمانية مسلحين يشتبه في أنهم متشددون في مداهمة لمسكن بشرق مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء التي تنشط فيها جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت معلومات تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم داخل شاليه بمنطقة الريسة بشرق العريش، وأطلقت حملة أمنية لمداهمة المكان فجر الاثنين.

وقالت بعض المصادر إن المشتبه بهم ينتمون "لتنظيم أنصار بيت المقدس".

ولا تزال الأجهزة الأمنية تستخدم الاسم القديم للجماعة التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 وغيرت اسمها إلى جماعة (ولاية سيناء).

وأضافت المصادر أن المشتبه بهم بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن التي تمكنت من قتلهم وعثرت بحوزتهم على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة.

وقالت المصادر إن السلطات تحفظت على الجثث لإجراء تحاليل الحامض النووي وتحديد هوية القتلى. ولم يصدر على الفور أي بيان من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة بشأن المداهمة.