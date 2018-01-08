الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

مقتل العشرات من المدنيين في قصف جوي على إدلب بسوريا

الضربات الجوية للنظام السوري والطيران الروسي تسقط 21 قتيلا بينهم ثمانية أطفال و11 قتيلا من نفس العائلة بالقرب من بلدة سنجار.

العرب  [نُشر في 2018/01/08]

تواصل المعارك والمدنيون هم الضحايا

بيروت - قتل 21 مدنيا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في غارات جوية شنها النظام السوري والطيران الروسي على إدلب في شمال غرب سوريا حيث تواصل القوات الحكومية هجومها على الجهاديين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن الضربات الجوية التي نفذت الأحد على محافظة إدلب أوقعت خصوصا 11 قتيلا من نفس العائلة بالقرب من بلدة سنجار.

وكانت قوات النظام السوري استعادت، الأحد، هذه البلدة الواقعة على بعد 14 كلم من مطار أبوالظهور العسكري الذي تحاول القوات الحكومية استعادته.

وتدور منذ 25 ديسمبر معارك عنيفة بين الجيش السوري من جهة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى من جهة ثانية أثر هجوم واسع لقوات النظام تهدف من خلاله للسيطرة على ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتأمين طريق استراتيجي محاذ يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، بدمشق.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تتواصل الاثنين الضربات الجوية التي يشنها النظام والطيران الروسي على عدة مناطق في إدلب".

ويحدد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند في معلوماته إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا، منفذي الغارات انطلاقا من نوع الطائرة المستخدمة ومكان الضربة ومسار الطيران والذخائر المستخدمة.

ويأتي تحرك قوات النظام باتجاه إدلب، بعد انتهائها من آخر أكبر المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.

وتشكل محافظة إدلب مع أجزاء من محافظات محاذية لها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل إليه في مايو في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وبدأ سريان الاتفاق عملياً في إدلب في سبتمبر الماضي.

وأوقع النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 أكثر من 340 ألف قتيل وتسبب بتشريد ملايين الأشخاص.

العالم الآن

الأردن يفكك خلية إرهابية خططت لـ'عمل تخريبي كبير'

2018-01-08

الجيش السوري يكسر الحصار على قاعدة حرستا

2018-01-08

حزب المؤتمر يبدأ بالتشظي بعد طيّ صفحة صالح

2018-01-08

ماي تتخلص من 'الوجوه الباهتة' في حكومتها

2018-01-08

ماكرون يدعو إلى تحالف بين فرنسا والصين من أجل 'مستقبل العالم'

2018-01-08

مقتل العشرات من المدنيين في قصف جوي على إدلب بسوريا

2018-01-08

مقتل 8 جهاديين في مداهمة أمنية شمال سيناء

2018-01-08

إدانة فلسطينية للتحريض الإسرائيلي ضد أونروا

2018-01-08

العراق يحظر على مجموعة كار الكردية تشغيل حقول نفط كركوك

2018-01-08

'سي.آي.إيه': الروس يحاولون تقويض الانتخابات الأميركية

2018-01-08

:: اختيارات المحرر

فيلم 'إن ذا فيد' يرهق ديان كروغر

فندق مصمم بلقطات أفلام عالمية

مشردون يجاورون الرئيس الأميركي في البيت الأبيض

الأطفال يستهلكون ثلاثة أضعاف الحد الأقصى الموصى به من السكر

موائد الشرق لا تهتم بحرب 'براءة اختراع' أكلة الحمص

أوبرا بخاتمة جديدة بعد 140 عاما

عالمة رياضيات أميركية: قريبا النساء يستبدلن الرجال بـ'روبوت جنسي'

المواقع الاجتماعية تحول البشر إلى علامات تجارية مسجلة

عبدالشافي ينفي انتقاله إلى الفتح السعودي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا