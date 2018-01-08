ماكرون يدعو إلى تحالف بين فرنسا والصين من أجل 'مستقبل العالم'

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبدأ زيارته الأولى إلى الصين، ومن المقرر أن تركز على العلاقات التجارية بين البلدين وعلى كيفية معالجة الصراعات العالمية وتغير المناخ.

العرب

ماكرون يستميل الرئيس الصيني 'بدبلوماسية الجياد'

شيان (الصين) - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين في شيان في اليوم الأول من زيارته للصين إلى تحالف بين فرنسا والصين من أجل "مستقبل العالم" وخصوصا في مجال البيئة، وإلى مشاركة أوروبية في مشروع "طرق الحرير الجديدة" الصيني الضخم.

وإذ اقترح ماكرون على الصين "إعادة إطلاق معركة المناخ"، تعهد في خطاب استمر ساعة وربع الساعة بزيارة الصين "مرة في السنة على الأقل" معتبرا أن هذا "الشرط حتى تدخل علاقتنا حقبة جديدة".

وأبدى الرئيس الفرنسي دعمه لمشروع "طرق الحرير الجديدة" الذي تعتزم بكين تنفيذه عبر آسيا وأوروبا.

وسيخصص ماكرون المحطة الأولى من زيارته ليجول على عدد من المواقع الرمزية على طول هذه الطريق التجارية التي ربطت الصين بأوروبا على مدى قرون.

ومن شأن هذا القرار أن يثير ارتياح القادة الصينيين لانسجامه مع مبادرة "الحزام والطريق" بحسب ما يعرف في الصين مشروع البنى التحتية الهائل الذي باشره الرئيس شي جينبينغ عام 2013 ويهدف إلى إحياء طريق الحرير القديم الذي كانت تنقل عبره منتجات من الامبراطورية إلى أوروبا.

وتقضي المبادرة البالغة قيمتها الف مليار دولار باقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحرية تسمح للصين بالوصول إلى افريقيا واوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.

ويتضمن هذا المشروع العملاق بناء طرق ومرافئ وسكك حديد ومناطق صناعية في 65 بلدا تمثل ستين بالمئة من سكان العالم وحوإلى ثلث اجمالي الناتج العالمي.

وبعدما لزمت فرنسا الحذر حيال مشروع يعتبر قسم من الأوروبيين أنه ينم عن نزعة توسعية خطيرة، أبدى ماكرون الاثنين دعما كبيرا له داعيا الأوروبيين إلى المشاركة فيه بشكل تام.

وقال ماكرون في مقابلة أجراها معه موقع "تشاينا.أورغ" إن "هذه المبادرة في غاية الأهمية وأنا واثق من أنها قد تلعب دورا هاما في تنظيم المساحة الأوراسية وأنها تمثل فرصة حقيقية".

وتابع "أعتقد أنه من المهم جدا أن تعزز أوروبا والصين التشاور بينهما بشأن هذه المبادرة وفرنسا على استعداد من أجل ذلك للعب دور المحرك. يجب أن نضع مشاريع عملية يمكننا القيام بها معا في أوروبا وآسيا ودول ثالثة".

وأبدى تحفظا واحدا غالبا ما يعبر عنه الأوروبيون حرصا منهم على تفادي أن تقتصر المشاريع على تدفق فائض إنتاجي صيني، إذ دعا إلى العمل "في إطار شراكة متوازنة تكون قواعد التمويل فيها منسجمة مع معاييرنا ومع ما نسعى إليه معا"، داعيا إلى جعله مشروع "طرق حرير بيئية".

مرحلة جديدة في دبلوماسية ماكرون

وسيلقي ماكرون في شيان "خطابا إطارا" حول مستقبل العلاقات الفرنسية الصينية أمام ألف شخص.

وبعد زيارة التماثيل الشهيرة لجيش الإمبراطور تشين شي هوانغ تي (حكم من 221 إلى 210 قبل الميلاد) المدفونة معه في ضريحه، توجه الرئيس الفرنسي إلى برج دايان أو "برج الوزة البرية الكبير" الذي يعتبر من أهم المعالم على طريق الحرير.

وفي هذا المعبد المدرج على قائمة التراث العالمي، أودع الراهب شوانزانغ مخطوطات بوذية جلبها معه من الهند في القرن السابع خلال رحلة نقلت مغامراتها في "الرحلة نحو الغرب"، وهي رواية أسطورية من أهم مؤلفات التراث الصيني.

كما زار ماكرون "جامع شيان الكبير" المشيد وفق الطراز المعماري الصيني، وهو يصور الانفتاح الثقافي التي أحدثته طريق الحرير التي كان يسلكها التجار العرب في القرون الوسطى. ولا تزال المدينة تؤوي إلى اليوم مجموعة مسلمة كبيرة.

وبعد ذلك، يتوجه الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارته برفقه زوجته بريجيت إلى بكين حيث سيلتقي شي جينبينغ وزوجته بنغ ليوان قبل عشاء خاص يجمع الرئيسين وزوجتيهما.

وسيقدم ماكرون لنظيره حصانا من الحرس الجمهوري الفرنسي، ليبادله "دبلوماسية الباندا" التي ينتهجها القادة الصينيون.

ويجري استقبال ماكرون رسميا الثلاثاء وسيتضمن البرنامج زيارة للمدينة المحرمة ولقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الشعبية ورئيس الوزراء وحفل استقبال، ثم توقيع اتفاقات وعقود وإصدار إعلان مشترك. ويختتم النهار بعشاء دولة في قصر الشعب.

وتشكل هذه الزيارة الأولى لماكرون إلى آسيا مرحلة جديدة في دبلوماسيته التي كانت تتركز حتى الآن على أوروبا وإفريقيا. ويطمح ماكرون إلى التحالف مع شي جينبينغ في العديد من المجالات مثل البيئة ومكافحة الإرهاب والدعم لقوة دول الساحل الخمس وتطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا.

لكن لا تزال هناك نقاط احتكاك بين باريس وبكين ولا سيما العجز التجاري الفرنسي البالغ 30 مليار يورو تجاه الصين، وتسعى فرنسا بهذا الصدد لـ"إعادة التوازن" إلى العلاقة التجارية الثنائية وتدعو إلى المبادلة بالمثل في فتح الأسواق بين الاتحاد الأوروبي والصين.

كما تدفع فرنسا في اتجاه زيادة سيطرة الاتحاد الأوروبي على الاستثمارات الأجنبية ولا سيما الصينية في القطاعات الاستراتيجية.

وأكد قصر الإليزيه أنه سيتم التطرق في الأحاديث الخاصة إلى مسألة حقوق الإنسان. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش ماكرون في بيان إلى مطالبة شي جينبينغ "علنا" بتحسين الوضع في هذا المجال وطرح مسالة ليو شيا أرملة الحائز جائزة نوبل للسلام الصيني ليو شياوبو الذي توفي الشهر الماضي، وهي لا تزال عمليا قيد الإقامة الجبرية من دون أن توجه إليها أي تهمة رسميا.