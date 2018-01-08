الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

 عن العرب الاتصال بنا English
الاثنين 8 يناير/كانون الثاني 2018، العدد: 10863

'سي.آي.إيه': الروس يحاولون تقويض الانتخابات الأميركية

أجهزة المخابرات الأميركية تخلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2016 لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز.

العرب  [نُشر في 2018/01/08]

تحقيقات متواصلة

واشنطن - قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) الأحد إن روسيا وآخرين يحاولون تقويض الانتخابات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي ستجرى فيه الانتخابات المهمة المقبلة في نوفمبر تشرين الثاني حين سيسعى الجمهوريون للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس.

وخلصت أجهزة المخابرات الأميركية إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2016 لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز، وذلك بسبل منها اختراق الحسابات على الإنترنت وإرسال رسائل إلكترونية محرجة لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة آنذاك هيلاري كلينتون ونشر دعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية لشبكة (سي.بي.إس) إن التدخل الروسي قائم منذ فترة طويلة ولا يزال مستمرا. ولدى سؤاله عما إذا كانت موسكو تحاول تقويض الانتخابات الأميركية، رد بومبيو قائلا "نعم... منذ عقود".

وأضاف "مازلت قلقا، لا من الروسيين فحسب، بل من مساعي آخرين أيضا"، دون أن يخض في تفاصيل. وتابع "لدينا الكثير من الأعداء الذين يريدون تقويض الديمقراطية الغربية".

وتنفي موسكو أي تدخل في انتخابات 2016 لمساعدة ترامب على الفوز. ويحقق المستشار الأميركي الخاص روبرت مولر فيما إذا كانت هناك جرائم قد ارتكبت.

وأقر اثنان من مساعدي ترامب، وهما مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين ومساعده في الحملة الانتخابية جورج بابادوبولوس، بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في التحقيق. وينفي ترامب أي تواطؤ لحملته مع روسيا.

وقال بومبيو لشبكة (سي.بي.إس) إن وكالة المخابرات المركزية مناط بها عمل مهم في إطار فريق الأمن القومي لإبقاء العملية الانتخابية الأمريكية آمنة وديمقراطية.

وأضاف "نعمل بجد لتحقيق ذلك. لذا سنقف ضد الروس أو أي أطراف أخرى تهدد بلوغ تلك الغاية".

العالم الآن

الأردن يفكك خلية إرهابية خططت لـ'عمل تخريبي كبير'

2018-01-08

الجيش السوري يكسر الحصار على قاعدة حرستا

2018-01-08

حزب المؤتمر يبدأ بالتشظي بعد طيّ صفحة صالح

2018-01-08

ماي تتخلص من 'الوجوه الباهتة' في حكومتها

2018-01-08

ماكرون يدعو إلى تحالف بين فرنسا والصين من أجل 'مستقبل العالم'

2018-01-08

مقتل العشرات من المدنيين في قصف جوي على إدلب بسوريا

2018-01-08

مقتل 8 جهاديين في مداهمة أمنية شمال سيناء

2018-01-08

إدانة فلسطينية للتحريض الإسرائيلي ضد أونروا

2018-01-08

العراق يحظر على مجموعة كار الكردية تشغيل حقول نفط كركوك

2018-01-08

'سي.آي.إيه': الروس يحاولون تقويض الانتخابات الأميركية

2018-01-08

:: اختيارات المحرر

فيلم 'إن ذا فيد' يرهق ديان كروغر

فندق مصمم بلقطات أفلام عالمية

مشردون يجاورون الرئيس الأميركي في البيت الأبيض

الأطفال يستهلكون ثلاثة أضعاف الحد الأقصى الموصى به من السكر

موائد الشرق لا تهتم بحرب 'براءة اختراع' أكلة الحمص

أوبرا بخاتمة جديدة بعد 140 عاما

عالمة رياضيات أميركية: قريبا النساء يستبدلن الرجال بـ'روبوت جنسي'

المواقع الاجتماعية تحول البشر إلى علامات تجارية مسجلة

عبدالشافي ينفي انتقاله إلى الفتح السعودي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا